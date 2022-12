Ινδονησία: Εκκένωση 2.000 κατοίκων λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου Σεμερού - Τα πλάνα προκαλούν δέος

Το ηφαίστειο Σεμέρου εισήλθε εκ νέου σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας στην Ινδονησία, εκλύοντας ένα νέφος τέφρας που έχει φθάσει σε ύψος 15 χιλιομέτρων και οδηγώντας στην απομάκρυνση σχεδόν 2.000 ανθρώπων, δήλωσαν οι αρχές, που αύξησαν στο μέγιστο το επίπεδο συναγερμού στο ανατολικό τμήμα του νησιού Ιάβα.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για απώλειες από την έκρηξη του ηφαιστείου Σεμερού και το υπουργείο Μεταφορών της Ινδονησίας δήλωσε πως δεν έχουν επηρεαστεί τα αεροπορικά ταξίδια, όμως έχουν σταλεί προειδοποιήσεις σε δύο περιφερειακά αεροδρόμια να είναι σε επιφυλακή.

"Οι περισσότεροι δρόμοι έχουν κλείσει από σήμερα το πρωί και τώρα πέφτει ηφαιστειακή τέφρα και έχει καλύψει τη θέα του βουνού", δήλωσε ο κοινοτικός εθελοντής Μπαγιού Ντένι Αλφιάντο τηλεφωνικώς στο Reuters από ένα σημείο κοντά στο ηφαίστειο.

Pyroclastic flow footage from the Semeru volcano in East Java, Indonesia. Imagine seeing that thing coming toward you. Terrifying. (footage sped up 5x) pic.twitter.com/84D4Dr6IIr