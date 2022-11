Ινδονησία: 44 νεκροί και 300 τραυματίες από τον σεισμό που χτύπησε κοντά στην Τζακάρτα

Σαράντα τέσσερις νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες άφησε πίσω του ο σεισμός των 5,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Ινδονησία και συγκεκριμένα κοντά στην πόλη Κιαντζούρ, 45 μίλια από την πρωτεύουσα Τζακάρτα.

Το χτύπημα του εγκέλαδου ήταν επιφανειακό και διήρκησε σχεδόν τρία λεπτά και για τον λόγο αυτό προκάλεσε μεγάλες ζημιές, ακόμα και κατολίσθηση.

Μάλιστα, σημειώθηκε κατέρρευση κριτρίων στην Κιαντζούρ, πόλη που χτυπήθηκε περισσότερο από όλες, όπου αναφέρθηκαν και οι περισσότεροι θάνατοι.

«Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν. Εκατοντάδες, ίσως ακόμη και χιλιάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Αυτή τη στιγμή, 44 άνθρωποι είναι νεκροί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άνταμ, εκπρόσωπος των αρχών της πόλης Σιαντζούρ (δυτική Ιάβα) ο οποίος, όπως πολλοί Ινδονήσιοι, φέρει μόνο ένα όνομα. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για σχεδόν 20 νεκρούς.

Εμπορικά καταστήματα, ένα νοσοκομείο και ένα ισλαμικό οικοτροφείο της πόλης έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές από το σεισμό, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο.

Μέσα ενημέρωσης δημοσιοποίησαν φωτογραφίες πολλών κτιρίων της Σιαντζούρ, οι σκεπές των οποίων έχουν καταρρεύσει.

