Ηγέτες έξι κρατών συμφώνησαν πως πρέπει να εστιάσουν στην επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή

Το πρωθυπουργικό γραφείο του Καναδά ανακοίνωσε πως τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ έξι ηγετών, από τέσσερις ηπείρους, με μοναδικό αντικείμενο συζήτησης την ταραχώδη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, οι ηγέτες του Καναδά, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιορδανίας της Αιγύπτου και του Κατάρ είχαν πολύωρη συνομιλία και συναποφασίστηκε η ανάγκη της εύρεσης λύσης για την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, συμφώνησαν ότι πρέπει να γίνουν δραστικές κινήσεις προκειμένου να απελευθερωθούν οι όμηροι της Χαμάς, να αφοπλιστεί η ισλαμική οργάνωση και να δωθεί αρωγή στους Παλαιστίνιους.

Τη τηλεφωνική συνομιλία διηύθυνε ο Εμανουέλ Μακρόν. Δεν έγινε γνωστό αν συζητήθηκε κάτι σχετικά με την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους.

Πηγή: skai.gr

