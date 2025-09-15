Η εθνική αεροπορική εταιρεία της Ελβετίας, SWISS, ανακοίνωσε ότι θα ακυρώσει περίπου 1.400 πτήσεις μέχρι τον Οκτώβριο λόγω της συνεχιζόμενης έλλειψης πιλότων.

Το να γίνει κανείς πιλότος είναι ένα όνειρο για πολλούς, αλλά συνοδεύεται από ένα σημαντικό οικονομικό βάρος. Σύμφωνα με την SWISS, το κόστος της εκπαίδευσης πιλότων μπορεί να φτάσει περίπου τα 150.000 ευρώ, σημειώνει το Euronews.

Ευρύ φάσμα μισθών που καθορίζεται από την εμπειρία

Οι μισθοί των πιλότων αεροπορικών εταιρειών ποικίλλουν σημαντικά, εξαρτώμενοι σε μεγάλο βαθμό από διάφορους παράγοντες - κυρίως από την εμπειρία.

Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός κυμαίνεται από περίπου 54.283 € (47.000 £) για τους πιλότους εισαγωγικού επιπέδου έως περίπου 173.243 € (150.000 £) για όσους έχουν σημαντική εμπειρία, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Σταδιοδρομίας της Βρετανίας.

Η εμπειρία έχει σημαντικό αντίκτυπο στα κέρδη — οι μισθοί των πιλότων στην Ευρώπη για όσους έχουν πάνω από οκτώ χρόνια εμπειρίας είναι συχνά 60-80% υψηλότεροι από ό,τι για όσους έχουν μόνο 1-3 χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (ERI).

Αυτό δείχνει ξεκάθαρα πόσο ευρύ είναι το εύρος των μισθών, καθώς οι έμπειροι πιλότοι κερδίζουν περισσότερο από τρεις φορές περισσότερα από τους πιλότους εισαγωγικού επιπέδου.

Ενώ η Eurostat προσφέρει εκτιμήσεις μισθών, τα στοιχεία της τείνουν να είναι σημαντικά χαμηλότερα σε αυτήν την περίπτωση, καθώς αντικατοπτρίζουν κυρίως τους μέσους όρους του κλάδου. Αυτό καθιστά τις άμεσες συγκρίσεις πιο δύσκολες.

Επομένως, είναι χρήσιμο να βασιστούμε επίσης σε δεδομένα από εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, όπου είναι διαθέσιμα, καθώς και σε πλατφόρμες όπως το ERI, οι οποίες προσφέρουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες για τους μισθούς στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με το ERI, από τον Ιούνιο του 2025, οι μέσοι ετήσιοι ακαθάριστοι μισθοί για πιλότους αεροπορικών εταιρειών σε 17 ευρωπαϊκές χώρες κυμαίνονται από 32.299 € στη Ρουμανία έως 113.672 € στην Ελβετία.

Το Euronews Next εξετάζει πιο προσεκτικά τους μισθούς των πιλότων σε όλη την Ευρώπη, εξετάζοντας τα δεδομένα ανά χώρα χρησιμοποιώντας μια σειρά πηγών.

Ηνωμένο Βασίλειο

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) αναφέρει επίσης τις μέσες ακαθάριστες ετήσιες αποδοχές για τους πλήρους απασχόλησης «πιλότους αεροσκαφών και ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας», οι οποίες ανήλθαν σε περίπου 95.240 ευρώ (80.414 λίρες) τον Απρίλιο του 2024. Αυτό κυμαινόταν από 55.850 ευρώ έως 178.250 ευρώ σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Σταδιοδρομίας.

Σύμφωνα με την ERI, ο μέσος ακαθάριστος μισθός για τους πιλότους αεροπορικών εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 90.253 ευρώ (78.146 λίρες), αυξανόμενος σε 115.562 ευρώ (100.060 λίρες) στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου. Αυτά τα στοιχεία αυξάνονται σημαντικά για τους έμπειρους πιλότους.

Γερμανία

Από τον Απρίλιο του 2024, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές για τους πιλότους αεροσκαφών —εξαιρουμένων των ειδικών πληρωμών— ανέρχονται σε 12.566 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 150.792 ευρώ ετησίως.

Οι μέσες μηνιαίες αποδοχές είναι 10.207 ευρώ ή 122.484 ευρώ ετησίως. Σε εξαιρετικά σύνθετους ρόλους, οι μέσες ετήσιες αποδοχές μπορούν να φτάσουν έως και τα 342.072 ευρώ.

Ο μέσος ακαθάριστος μισθός για τους πιλότους αεροσκαφών είναι περίπου 106.000 ευρώ, σύμφωνα με την ERI. Οι μισθοί κυμαίνονται από 73.785 ευρώ για όσους έχουν 1-3 χρόνια εμπειρίας έως 132.117 ευρώ για πιλότους με πάνω από οκτώ χρόνια εμπειρίας.

Γαλλία

Σύμφωνα με την INSEE, την επίσημη στατιστική υπηρεσία της Γαλλίας, ο μέσος μηνιαίος μισθός το 2023 για τους «τεχνικούς και εμπορικούς αξιωματικούς και στελέχη πτήσεων πολιτικής αεροπορίας» — την κατηγορία στην οποία κατατάσσονται οι πιλότοι αεροπορικών εταιρειών — είναι 9.300 ευρώ. Αυτό ανέρχεται σε 111.600 ευρώ ετησίως όταν πολλαπλασιάζεται επί 12.

Ο μέσος ακαθάριστος μισθός για τους πιλότους αεροπορικών εταιρειών είναι 87.903 ευρώ, αυξανόμενος σε 109.292 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερη εμπειρία, σύμφωνα με την ERI.

Σουηδία

Ο μέσος μηνιαίος μισθός των «πιλότων αεροσκαφών και συναφών συνεργατών επαγγελματιών» στη Σουηδία το 2023 ήταν 6.492 ευρώ (71.200 κορόνες), που αντιστοιχεί σε 77.904 ευρώ ετησίως, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Σουηδίας.

Η ERI αναφέρει ότι οι πιλότοι αεροπορικών εταιρειών κερδίζουν έναν μέσο ακαθάριστο μισθό 80.822 ευρώ. Οι μισθοί κυμαίνονται από 56.125 ευρώ για τους πιλότους εισαγωγικού επιπέδου έως 100.499 ευρώ για τους πιλότους με περισσότερα από οκτώ χρόνια στο επάγγελμα.

Δυτική και Βόρεια Ευρώπη

Οι χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης προσφέρουν υψηλότερους μισθούς για τους πιλότους αεροπορικών εταιρειών σύμφωνα με την ERI.

Εκτός από τις χώρες που αναφέρθηκαν παραπάνω, το Βέλγιο κατατάσσεται δεύτερο με μέσο μισθό πιλότου 110.424 €, ακολουθούμενο από την Ιρλανδία στην τρίτη θέση με 108.007 € μεταξύ των 17 χωρών που εξετάστηκαν.

Για παράδειγμα, η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair με έδρα την Ιρλανδία αναφέρει στον ιστότοπό της ότι οι πιλότοι μπορούν να κερδίσουν έως και 155.500 £ (σχεδόν 180.000 €) ετησίως.

Οι μισθοί των πιλότων υπερβαίνουν επίσης τα 100.000 € στην Αυστρία και την Ολλανδία, ενώ η Φινλανδία ακολουθεί από κοντά με μέσο όρο περίπου 96.000 €.

Ιταλία, Ισπανία

Δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία για την Ιταλία και την Ισπανία. Ωστόσο, σύμφωνα με την ERI, και οι δύο χώρες ακολουθούν τη Σουηδία στον μέσο μισθό των πιλότων. Ο μέσος ακαθάριστος μισθός για τους πιλότους αεροπορικών εταιρειών είναι 80.427 ευρώ στην Ιταλία και 77.269 ευρώ στην Ισπανία.

Ανατολική και Νότια Ευρώπη

Γενικά, οι χώρες της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην προσφορά ανταγωνιστικών μισθών για τους πιλότους, αν και η Ιταλία και η Ισπανία αναφέρουν υψηλότερους μέσους μισθούς σε σύγκριση με άλλες χώρες της περιοχής. Ωστόσο, αυτές οι διαφορές ενδέχεται να μειωθούν όταν λαμβάνεται υπόψη η αγοραστική δύναμη.

Ο μέσος μισθός για τους πιλότους αεροπορικών εταιρειών στην Πορτογαλία είναι 60.054 ευρώ σύμφωνα με το ERI. Στην Ελλάδα, είναι ελαφρώς χαμηλότερος στα 56.523 ευρώ. Και στις δύο χώρες, οι έμπειροι πιλότοι κερδίζουν λίγο πάνω από 70.000 ευρώ ετησίως.

Στην Πολωνία, ο μέσος μισθός για τους πιλότους αεροπορικών εταιρειών παραμένει περίπου στα 50.000 ευρώ, ενώ στην Τσεχία είναι ελαφρώς χαμηλότερος στα 47.974 ευρώ. Οι μισθοί στη Ρουμανία είναι σημαντικά χαμηλότεροι, με μέσο όρο 32.299 ευρώ. Ωστόσο, για τους πιλότους με περισσότερα από οκτώ χρόνια εμπειρίας, οι αποδοχές στη Ρουμανία μπορούν να φτάσουν έως και τα 40.000 ευρώ ετησίως.

Πηγή: skai.gr

