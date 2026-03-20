Καθώς δεν διαφαίνεται σύντομο τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και οι βασικές ναυτιλιακές οδοί στραγγαλίζονται, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης (WFP) προειδοποίησε για «επίπεδα ρεκόρ πείνας».

Ανέφερε ότι επιπλέον 45 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να περιέλθουν σε κατάσταση οξείας πείνας καθώς η σύγκρουση κλιμακώνεται, ανεβάζοντας το παγκόσμιο σύνολο στα 363 εκατομμύρια ανθρώπους.

«Καθώς η βία κλιμακώνεται, ο εκτοπισμός, η άνοδος των τιμών και τα διαταραγμένα συστήματα τροφίμων ωθούν τις οικογένειες πιο κοντά στην πείνα στην περιοχή και πολύ πέρα από αυτήν», ανέφερε το WFP στον ιστότοπό του την Πέμπτη.

Ποιες χώρες κινδυνεύουν περισσότερο

Τα λιπάσματα είναι κρίσιμα για τη γεωργία. Τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν ότι το ένα τέταρτο της παγκόσμιας προμήθειας διέρχεται από το στενό του Ορμούζ.

Η Νότια Ασία συγκαταλέγεται στις περιοχές που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, με τον ΟΗΕ να εκφράζει ανησυχίες για τις μελλοντικές αποδόσεις των καλλιεργειών. Και σε τμήματα της υποσαχάριας Αφρικής, το WFP προειδοποιεί ότι οι αγρότες που εισέρχονται στην περίοδο σποράς κινδυνεύουν να μην μπορούν να περιποιηθούν τις καλλιέργειές τους, οδηγώντας σε χαμηλότερες αποδόσεις και υψηλότερες τιμές τροφίμων τους επόμενους μήνες. «Ακόμη και μικρές αυξήσεις στο κόστος μπορούν να ωθήσουν ευάλωτες οικογένειες σε κρίση».

Σε ολόκληρη τη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, περισσότερο από το ήμισυ των γεωργικών λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται βασίζονται στο άζωτο, δήλωσε ο ερευνητής Ρόμπερτ Γουόκερ από το Ινστιτούτο Lowy, αφήνοντας αυτές τις περιοχές εκτεθειμένες σε ελλείψεις ουρίας - μιας μορφής κρυσταλλικού αζώτου που χρησιμοποιείται στα περισσότερα λιπάσματα.

Περίπου το 35% της παγκόσμιας προμήθειας ουρίας διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS).

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από το Πεκίνο, το Reuters, επικαλούμενο πηγές, ανέφερε ότι η Κίνα περιόριζε τις εξαγωγές λιπασμάτων για να προστατεύσει την εγχώρια αγορά της. Αυτό θα ασκούσε πρόσθετη πίεση στις παγκόσμιες αγορές που ήδη παλεύουν με ελλείψεις που προκλήθηκαν από τον πόλεμο.

Οι κλιμακούμενες επιθέσεις κοντά στα στενά οδήγησαν τις διελεύσεις πλοίων σχεδόν σε στασιμότητα, στέλνοντας τις τιμές του πετρελαίου στα 115 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη και αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς, ενέργειας και ασφάλισης σε όλες τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Ανησυχίες έχουν επίσης εκφραστεί για τους γαλακτοπαραγωγούς στην Αυστραλία, η οποία εισάγει περίπου το 90% των καυσίμων μεταφοράς της, δήλωσε ο Μπεν Μπένετ, πρόεδρος της ομάδας συμφερόντων Australian Dairy Farmers.

«Οι γαλακτοπαραγωγές αγελάδες δεν μπορούν απλώς να "απενεργοποιηθούν" ούτε το γάλα να αποθηκευτεί επ' αόριστον στη φάρμα. Εάν τα βυτιοφόρα γάλακτος σταματήσουν να κυκλοφορούν επειδή τα καύσιμα είναι μη διαθέσιμα ή απρόσιτα οικονομικά, οι αγρότες αντιμετωπίζουν σοβαρές συνέπειες για την υγεία των ζώων και το περιβάλλον».

Πηγή: skai.gr

