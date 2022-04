Η Jennifer Lopez και o Ben Affleck πήραν την απόφαση να κάνουν το επόμενο βήμα στην σχέση τους! Ναι, σωστά καταλάβατε.

Οι αγαπημένοι μας #Benifer αρραβωνιάστηκαν (ξανά) και πλέον, δηλώνουν έτοιμοι να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας και να περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους μαζί.

Την όμορφη είδηση επιβεβαίωσε η ίδια η Lopez με ένα σύντομο βίντεο το οποίο δημοσιοποίησε ε μέσω του ενημερωτικού δελτίου θαυμαστών της, On The JLo.

❥ Dear Jen!!! How happy I feel with your happiness 💘 I have waited for this moment for years!!! Thank you for sharing your intimacy with us in #OnTheJlo TE AMO 💫 / #followmejlo Follow: @jloverworld #bennifer #bennifer2022 @jlo #JLo #JenniferLopez pic.twitter.com/MGV9gl3XS1