Δικαστήριο της Νότιας Κορέας καταδίκασε την Τετάρτη την πρώην πρώτη κυρία Κιμ Κον Χε σε ένα έτος και οκτώ μήνες φυλάκιση, αφού την έκρινε ένοχη για δωροδοκία από αξιωματούχους της Εκκλησίας της Ενοποίησης σε αντάλλαγμα για πολιτικές χάρες, σημειώνει το Reuters.

Το δικαστήριο απάλλαξε την Κιμ, σύζυγο του πρώην προέδρου Γιουν Σουκ Γιολ, ο οποίος απομακρύνθηκε από το αξίωμά του πέρυσι, από τις κατηγορίες για χειραγώγηση της τιμής των μετοχών και παραβίαση του νόμου περί πολιτικής χρηματοδότησης.

Η απόφαση, η οποία μπορεί να προσβληθεί από την πρώην πρώτη κυρία ή τους εισαγγελείς, έρχεται εν μέσω μιας σειράς δικών που ακολούθησαν τις έρευνες για την επιβολή στρατιωτικού νόμου από τον Γιουν το 2024 και τα σχετικά σκάνδαλα που αφορούσαν το κάποτε ισχυρό ζευγάρι.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει 15 χρόνια φυλάκιση και πρόστιμα ύψους 2,9 δισεκατομμυρίων γουόν (2 εκατομμύρια δολάρια) για κατηγορίες που περιλαμβάνουν την αποδοχή πολυτελών τσαντών Chanel και ενός διαμαντένιου κολιέ από την Εκκλησία της Ενοποίησης της Νότιας Κορέας σε αντάλλαγμα για πολιτικές χάρες.

Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Κιμ ήταν ένοχη για χειραγώγηση των τιμών των μετοχών και παραβίαση των νόμων περί πολιτικής χρηματοδότησης.

Η Κιμ είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες. Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι θα επανεξετάσει την απόφαση και θα αποφασίσει αν θα ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης για δωροδοκία.

Πηγή: skai.gr

