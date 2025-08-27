Ο Τραμπ ετοιμάζει ένα «ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για την εγκληματικότητα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι συνεργάζεται με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον και τον επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία Τζον Θουν, και οι δύο Ρεπουμπλικάνοι, για την εκπόνηση ενός «ολοκληρωμένου νομοσχεδίου για την εγκληματικότητα».

«Ο πρόεδρος Μάικ Τζόνσον και ο επικεφαλής Τζον Θουν συνεργάζονται μαζί μου και με άλλους Ρεπουμπλικάνους για ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο για την εγκληματικότητα. Είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα μας, ΤΩΡΑ», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Επικαλούμενος ένα υποτιθέμενο κύμα ανομίας, ο Τραμπ ανέλαβε αυτόν τον μήνα τον έλεγχο της αστυνομικής δύναμης στην Ουάσινγκτον και επέτρεψε στα στρατεύματα της Εθνοφρουράς να φέρουν όπλα κατά τη διάρκεια περιπολιών στην πόλη.

Απείλησε επίσης να επεκτείνει τη στρατιωτική παρουσία σε πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως η Βαλτιμόρη και το Σικάγο.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο στρατός των ΗΠΑ μπορεί να αναπτυχθεί στο Σικάγο, ενώ πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να πάει οπουδήποτε σε σύντομο χρονικό διάστημα για να καταστείλει το έγκλημα.

Ο Τραμπ διέταξε επίσης το υπουργείο Άμυνας να διασφαλίσει ότι κάθε πολιτεία θα έχει σε ετοιμότητα ορισμένα στρατεύματα της Εθνοφρουράς προκειμένου να κινητοποιηθούν γρήγορα για να βοηθήσουν στην καταστολή πολιτικών ταραχών και να συμβάλλουν στη δημόσια ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

