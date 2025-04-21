ΗΠΑ: Ισόβια κάθειρξη επιβλήθηκε στον δράστη της σφαγής με ρατσιστικά κίνητρα στο Ελ Πάσο του Τέξας

Ο δράστης της σφαγής του 2019 σε ένα σουπερμάρκετ της ισπανόφωνης κοινότητας του Ελ Πάσο, στο Τέξας, δήλωσε ένοχος σήμερα και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, χωρίς τη δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Ο Πάτρικ Κρούσιους, που τότε ήταν 21 ετών και είχε ασπαστεί τη θεωρία της υπεροχής της λευκής φυλής, είχε καταδικαστεί και το 2023 από ομοσπονδιακό δικαστήριο σε 90 φορές ισόβια για τις δολοφονίες 23 ανθρώπων σε αυτήν την πόλη, που βρίσκεται πάνω στα σύνορα με το Μεξικό. Σήμερα, κατέληξε σε συμφωνία με τις πολιτειακές δικαστικές αρχές του Τέξας και δήλωσε ένοχος για να αποφύγει τη θανατική ποινή.

«Τη στιγμή που θα ξεκινάτε την υπόλοιπη ζωή σας πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, να θυμάστε: η αποστολή σας απέτυχε. Δεν διαλύσατε αυτήν την πόλη, την ενισχύσατε», του είπε ο δικαστής Σαμ Μεντράνο Τζούνιορ ανακοινώνοντας την ποινή.

Οι κάτοικοι του Ελ Πάσο «θα θυμούνται για πάντα τις ζωές που κλέψατε, τα ονόματά τους, τις ιστορίες τους, τα επιτεύγματά τους, το φως τους δεν θα σβήσει ποτέ ενώ το δικό σας όνομα και το δικό σας μίσος θα ξεχαστούν», πρόσθεσε ο δικαστής.

Στις αρχές Αυγούστου 2019 ο Πάτρικ Κρούσιους είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο ένα κείμενο που επαναλάμβανε τη θεωρία της υπεροχής της λευκής φυλής και μιλούσε για «εισβολή ισπανόφωνων στο Τέξας» ενώ επαινούσε τον δράση της σφαγής στο τζαμί του Κράιστσερτς, στη Νέα Ζηλανδία, όπου σκοτώθηκαν 51 άνθρωποι.

Στη συνέχεια, οδήγησε επί δέκα ώρες, από τα προάστια του Ντάλας όπου ζούσε, μέχρι το Ελ Πάσο και άνοιξε πυρ με ένα ημιαυτόματο τουφέκι μέσα σε ένα σουπερμάρκετ Walmart. Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, βγήκε από ένα αυτοκίνητο με τα χέρια ψηλά και δηλώνοντας ότι αυτός είναι ο δράστης. Κατά την ανάκριση, ομολόγησε ότι ήθελε να σκοτώσει «Μεξικάνους».

Από τα 23 θύματα, οι οκτώ ήταν Μεξικάνοι και οι υπόλοιποι Αμερικανοί, λατινοαμερικανικής καταγωγής. Η σφαγή σόκαρε τις ΗΠΑ και στάθηκε αφορμή για μια δημόσια συζήτηση για το κατά πόσο ευθυνόταν η αντιμεταναστευτική ρητορική του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του.

Η σφαγή του Ελ Πάσο είναι μια από τις πλέον πολύνεκρες στην ιστορία των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.