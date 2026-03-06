Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας κατηγόρησε σήμερα τις αρχές της Ουγγαρίας πως «πήραν ομήρους» επτά εργαζόμενους ουκρανικής τράπεζας στη Βουδαπέστη.

«Στη Βουδαπέστη, οι ουγγρικές αρχές πήραν ομήρους επτά ουκρανούς πολίτες. Οι λόγοι είναι ακόμη άγνωστοι, όπως και η κατάσταση της υγείας τους αυτή τη στιγμή», ανέφερε ο Αντρίι Σιμπίχα μέσω X.

Today in Budapest, Hungarian authorities took seven Ukrainian citizens hostage. The reasons are still unknown, as well as their current well-being, or the possibility of contacting them.



These seven Ukrainians are employees of state-owned Oschadbank, who were operating two bank… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 5, 2026

Οι συλληφθέντες είναι «εργαζόμενοι της κρατικής τράπεζας Oschadbank, που επέβαιναν σε δυο τραπεζικά οχήματα» τα οποία περνούσαν από το ουγγρικό έδαφος κινούμενα μεταξύ «Αυστρίας και Ουκρανίας» μεταφέροντας «μετρητά», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας, απαιτώντας την «άμεση απελευθέρωσή» τους και διευκρινίζοντας ότι εστάλη ήδη επίσημη διαμαρτυρία.

«Πρόκειται για κρατική τρομοκρατία και κρατικό εκβιασμό», κατήγγειλε ο κ. Σιμπίχα.

Η Oschadbank ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι τα δυο οχήματα μετέφεραν «35 εκατομμύρια ευρώ και 9 κιλά χρυσού» που παρέλαβαν από τη Raiffeisen Bank στην Αυστρία, «όπως προβλέπουν οι κανόνες διεθνών μεταφορών και οι ευρωπαϊκές τελωνειακές διαδικασίες σε ισχύ».

Τα δυο οχήματα που μετέφεραν τα κεφάλαια και το πολύτιμο μέταλλο «βρίσκονται επί του παρόντος στο κέντρο της Βουδαπέστης», κοντά σε μαγιάρικη υπηρεσία ασφαλείας, σύμφωνα με την τράπεζα που επικαλέστηκε δεδομένα από τις συσκευές εντοπισμού τους με GPS, αλλά το πού βρίσκονται οι υπάλληλοί της δεν είναι σαφές.

Η ουγγρική κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής στο αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Η Ουγγαρία είναι ανάμεσα στις ελάχιστες χώρες του NATO και της ΕΕ που ενίσχυσαν τις σχέσεις τους με τη Μόσχα μετά την στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Η Βουδαπέστη εμποδίζει την υιοθέτηση της 20ής δέσμης κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Ρωσίας και τη χορήγηση δανείου 90 δισεκ. ευρώ στο Κίεβο, απαιτώντας προτού επιτρέψει τα μέτρα αυτά να ξαναρχίσουν παραδόσεις μέσω πετρελαιαγωγού που διασχίζει την ουκρανική επικράτεια.

Πηγή: skai.gr

