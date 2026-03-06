Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Πέμπτη όταν οίκος ευγηρίας κατέρρευσε στην Μπέλου Οριζόντσι (Belo Horizonte), στη νοτιοανατολική Βραζιλία, όπου πυροσβέστες συνεχίζουν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για να εντοπιστούν τέσσερις αγνοούμενοι, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό της καταστροφής.

Τη στιγμή της κατάρρευσης, τα ξημερώματα (τοπική ώρα), στο τετραώροφο κτίριο βρίσκονταν 29 άνθρωποι. Εκτός από τον οίκο ευγηρίας, λειτουργούσε επίσης εκεί κλινική αισθητικής, ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα της πολιτείας Μίνας Ζεράις.

Το πυροσβεστικό σώμα ανέφερε πως συνέχιζε τις έρευνες για να βρει τέσσερις αγνοούμενους θαμμένους στα απομεινάρια του κτιρίου.

Οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε από την πυροσβεστική εικονίζει το κτίριο να έχει μετατραπεί σε σωρό από συντρίμμια και διασώστες να βγάζουν άνθρωπο ζωντανό και να τον τοποθετούν σε φορείο, υπό τις επευφημίες κατοίκων της περιοχής.

Atualização dos trabalhos de busca no Lar para Idosos que desabou em BH:

08 vítimas com vida, sendo a maioria conduzidas para o Hospital Odilon Behrens.

06 vítimas em óbito.

06 vítimas seguem desaparecidas. pic.twitter.com/ihdB25izDT — Bombeiros_MG (@Bombeiros_MG) March 5, 2026

Μέχρι στιγμής άλλα οκτώ θύματα διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, ανάμεσά τους παιδί δυο ετών, που ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Ακόμη εννιά άνθρωποι μπόρεσαν να βγουν από τα συντρίμμια με τη βοήθεια περιοίκων· επρόκειτο για δυο μέλη του προσωπικού και επτά ηλικιωμένους που βρίσκονταν σε τμήμα που δεν κατέρρευσε.

Για τα αίτια της κατάρρευσης διενεργείται έρευνα. Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Ενχίκε Μπαρσέλους είπε σε δημοσιογράφους πως το κτίριο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες.

Πηγή: skai.gr

