Η Ουκρανία έπληξε αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας

Ο στρατός της Ουκρανίας ανέφερε την Τετάρτη ότι έπληξε μια αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε επίσης ότι ξέσπασε πυρκαγιά μετά την επίθεση, όπως ανακοίνωσε μέσω της εφαρμογής Telegram.
Πηγή: skai.gr
