Η Ουκρανία έπληξε αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας

Ο στρατός της Ουκρανίας ανέφερε την Τετάρτη ότι έπληξε μια αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε επίσης ότι ξέσπασε πυρκαγιά μετά την επίθεση, όπως ανακοίνωσε μέσω της εφαρμογής Telegram.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.