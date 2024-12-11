Λογαριασμός
Η Ουκρανία έπληξε αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας

Ο στρατός της Ουκρανίας ανέφερε την Τετάρτη ότι έπληξε μια αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας

Ουκρανικός στρατός

Ο στρατός της Ουκρανίας ανέφερε την Τετάρτη ότι έπληξε μια αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε επίσης ότι ξέσπασε πυρκαγιά μετά την επίθεση, όπως ανακοίνωσε μέσω της εφαρμογής Telegram.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία
