Συνελήφθη άνδρας που κατηγορείται ότι απείλησε να σκοτώσει τον Τραμπ

Ο Μανουέλ Ταμάγιο-Τόρες συνελήφθη τη Δευτέρα στην Καλιφόρνια μετά την ανάρτηση βίντεο στο διαδίκτυο στο οποίο απειλούσε να σκοτώσει τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και μέλη της οικογένειάς του, όπως μεταδίδουν σήμερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Επικαλούμενο δικαστικά έγγραφα, το τηλεοπτικό δίκτυο ABC 7 μετέδωσε πως ο ύποπτος δημοσιοποίησε αρκετά βίντεο τους τελευταίους μήνες στο Facebook, συμπεριλαμβανομένου ενός στο οποίο διακρίνεται να κρατά τυφέκιο τύπου AR-15 με γεμιστήρα 30 φυσιγγίων.

Στα δικαστικά έγγραφα δεν κατονομάζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναφέρεται ως «Πρόσωπο 1» («Individual 1»), όρος που χρησιμοποιείται συχνά σε τέτοιου είδους έγγραφα για την αναφορά σε κάποιο δημόσιο πρόσωπο.

Την προηγούμενη Πέμπτη, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του ABC 7, ο Ταμάγιο-Τόρες λέει σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook: (Πρόσωπο 1) θα πεθάνεις. (Πρόσωπο 1), ο γιος σου θα πεθάνει. Όλη η οικογένειά σου θα πεθάνει, (Πρόσωπο 1). Αυτή είναι η πραγματικότητα για σένα. Αυτή είναι η μόνη πραγματικότητα που θα γνωρίσεις στο μέλλον, (Πρόσωπο 1), ο θάνατος».

Ο Ταμάγιο-Τόρες ισχυρίζεται μεταξύ άλλων σε βίντεο πως το «Πρόσωπο 1» απήγαγε και εξώθησε τα παιδιά του στην πορνεία, μεταδίδει το ABC 7.

Ένα από τα επίμαχα βίντεο δημοσιεύτηκε στις 23 Αυγούστου από την Desert Diamond Arena της Αριζόνας, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εμφανιστεί τότε σε προεκλογική συγκέντρωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

