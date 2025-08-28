Ο στρατός της Ουκρανίας έπληξε ένα μικρό ρωσικό πολεμικό πλοίο που μετέφερε πυραύλους στη Θάλασσα του Αζόφ, προκαλώντας ζημιές, ανακοίνωσε την Πέμπτη η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών. Το συγκεκριμένο πλοίο είναι φορέας πυραύλων κρουζ «Kalibr».

The warriors from the @DI_Ukraine struck a russian Project 21631 “Buyan-M” small missile ship in the Azov Sea. This ship is a carrier of “Kalibr” cruise missiles. pic.twitter.com/Vj3iJK4fbp August 28, 2025

«Στις 28 Αυγούστου, το πλοίο χτυπήθηκε στη Θάλασσα του Αζόφ κοντά στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία» ανακοίνωσε η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

«Οι Ουκρανοί Πολεμιστές προκάλεσαν ζημιές στο ραντάρ του πλοίου με χτύπημα από ένα εναέριο μη επανδρωμένα αεροσκάφος, και οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανικής Υπηρεσίας Άμυνας του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας επιτέθηκαν στο πλάι του πλοίου» τονίζεται.

«Ως αποτέλεσμα των επιθέσεων, ένα ρωσικό πυραυλοφόρο πλοίο, το οποίο βρισκόταν στη δυνητική ζώνη εκτόξευσης πυραύλων Kalibr στον κόλπο Temryuk, υπέστη ζημιές και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοχή μάχης», ανακοίνωσε η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών στο Telegram.

Μετά τις επιθέσεις, το ρωσικό πυραυλοφόρο πλοίο υπέστη ζημιές και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοχή μάχης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.