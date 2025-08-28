Λογαριασμός
Σιωπηλός «δολοφόνος»: Βίντεο με ουκρανικό drone να χτυπάει ρωσικό πολεμικό πλοίο τα ξημερώματα

«Στις 28 Αυγούστου, το πλοίο χτυπήθηκε στη Θάλασσα του Αζόφ κοντά στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία» ανακοίνωσε η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών 

Σιωπηλός «δολοφόνος»: Βίντεο με τη στιγμή που drone χτυπάει ρωσικό πολεμικό πλοίο

Ο στρατός της Ουκρανίας έπληξε ένα μικρό ρωσικό πολεμικό πλοίο που μετέφερε πυραύλους στη Θάλασσα του Αζόφ, προκαλώντας ζημιές, ανακοίνωσε την Πέμπτη η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών. Το συγκεκριμένο πλοίο είναι φορέας πυραύλων κρουζ «Kalibr».

«Στις 28 Αυγούστου, το πλοίο χτυπήθηκε στη Θάλασσα του Αζόφ κοντά στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία» ανακοίνωσε η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών. 

«Οι Ουκρανοί Πολεμιστές προκάλεσαν ζημιές στο ραντάρ του πλοίου με χτύπημα από ένα εναέριο μη επανδρωμένα αεροσκάφος, και οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανικής Υπηρεσίας Άμυνας του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας επιτέθηκαν στο πλάι του πλοίου» τονίζεται.

«Ως αποτέλεσμα των επιθέσεων, ένα ρωσικό πυραυλοφόρο πλοίο, το οποίο βρισκόταν στη δυνητική ζώνη εκτόξευσης πυραύλων Kalibr στον κόλπο Temryuk, υπέστη ζημιές και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοχή μάχης», ανακοίνωσε η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών στο Telegram.

Μετά τις επιθέσεις, το ρωσικό πυραυλοφόρο πλοίο υπέστη ζημιές και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την περιοχή μάχης.

