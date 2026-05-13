Οι Κούρδοι «αδειάζουν» τον Τραμπ: «Ο ίδιος μπλόκαρε την επιχείρηση κατά του Ιράν»

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle O ίδιος ο Τραμπ ήταν τελικά εκείνος που ακύρωσε την προγραμματισμένη κουρδική επιχείρηση κατά του ιρανικού καθεστώτος, υποστηρίζουν οι Κούρδοι

Σύμφωνα με το σχέδιο, κουρδικές δυνάμεις θα εισέρχονταν στο Ιράν από βάσεις τους στο Ιράκ, με ισραηλινή και αμερικανική υποστήριξη

Η Μοσάντ και η CIA είχαν σχεδιάσει την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος μέσω ενός συνδυασμού μαζικών αεροπορικών πληγμάτων και χερσαίας εισβολής Κούρδων

Κούρδοι αξιωματούχοι απορρίπτουν ως «άδικες» και «παράλογες» τις κατηγορίες του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) ότι κράτησαν όπλα που προορίζονταν για Ιρανούς διαδηλωτές, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος ματαίωσε σχέδιο στρατιωτικής δράσης κατά του ιρανικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στο ισραηλινό N12, οι κουρδικές δυνάμεις «παραμένουν έτοιμες» για σύγκρουση με την Τεχεράνη, αλλά μετά το μπλόκο της επιχείρησης από την Ουάσινγκτον δηλώνουν ότι θα κινηθούν πλέον με γνώμονα «το συμφέρον των Κούρδων».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει τους Κούρδους στην περιοχή του Ιράν ότι εμπόδισαν τη μεταφορά όπλων προς Ιρανούς διαδηλωτές, δηλώνοντας παράλληλα ότι εξαρχής δεν πίστευε πως θα πετύχαινε το σχέδιο που είχε καταστρώσει η κυβέρνησή του μαζί με τους Κούρδους.

Κούρδος αξιωματούχος που μίλησε στο N12 απάντησε στις κατηγορίες του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τες «πολύ σκληρές» και υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο μεταφοράς όπλων προς Ιρανούς διαδηλωτές μέσω των Κούρδων «δεν ήταν εξαρχής λογικό».

«Η ιδέα του Τραμπ να σταλούν όπλα στους διαδηλωτές είναι πολύ ασαφής. Δεν έχει λογική», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας: «Κατηγορείτε ένα ολόκληρο έθνος, πρόκειται για πολύ βαριά κατηγορία».

«Οι κατηγορίες του Τραμπ είναι πολύ άδικες», συνέχισε ο Κούρδος αξιωματούχος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τουρκία κινήθηκε παρασκηνιακά για να επηρεάσει την Ουάσινγκτον και να στρέψει τις ΗΠΑ εναντίον των Κούρδων.

Η τουρκική εφημερίδα Daily Sabah, που θεωρείται κοντά στις θέσεις του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε ότι αξιωματούχοι της Άγκυρας είχαν επαφές με στελέχη κουρδικής παράταξης στο Ιράκ, με στόχο να αποτρέψουν το σχέδιο εξοπλισμού των Κούρδων του Ιράν εναντίον του καθεστώτος. Όπως είχε μεταδοθεί και στο παρελθόν, η Τουρκία φέρεται να άσκησε έντονες πιέσεις στην Ουάσινγκτον για να μπλοκάρει το σχέδιο.

Ο ίδιος αξιωματούχος υποστήριξε ακόμη ότι ο ίδιος ο Τραμπ ήταν τελικά εκείνος που ακύρωσε την προγραμματισμένη κουρδική επιχείρηση κατά του ιρανικού καθεστώτος.

«Έθεσε βέτο και σταμάτησε την επιχείρηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, κουρδικές δυνάμεις θα εισέρχονταν στο Ιράν από βάσεις τους στο Ιράκ, με ισραηλινή και αμερικανική υποστήριξη.

Το σχέδιο για επίθεση κατά του ιρανικού καθεστώτος

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του ισραηλινού μέσου, Ν12, τις πρώτες ημέρες του πολέμου, κουρδικές πολιτοφυλακές στο Ιράν φέρονται να προετοιμάζονταν για μια δραματική επίθεση κατά του ιρανικού καθεστώτος, με αμερικανική ενθάρρυνση.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η κουρδική επιχείρηση θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει το καθεστώς και να πυροδοτήσει ευρύτερη εξέγερση μέσα στην ιρανική κοινωνία.

Σε συνομιλία με το N12 στις αρχές Μαρτίου, άλλος Κούρδος αξιωματούχος, ο Μοχάμεντ Σάλεχ Καντρί, είχε δηλώσει ότι μεγάλη κουρδική δύναμη βρισκόταν ήδη εντός του Ιράν και ήταν έτοιμη να αναλάβει δράση «το συντομότερο δυνατό».

«Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την ανατροπή του καθεστώτος», είχε δηλώσει τότε.

Ωστόσο, το σχέδιο τελικά μπλοκαρίστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα και από πιέσεις της Τουρκίας.

Ακολούθως στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η Μοσάντ και η CIA είχαν σχεδιάσει την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος μέσω ενός συνδυασμού μαζικών αεροπορικών πληγμάτων και χερσαίας εισβολής δεκάδων χιλιάδων Κούρδων μαχητών, οι οποίοι θα προωθούνταν από το Ιράκ έως την καρδιά της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε υιοθετήσει με θέρμη το σχέδιο.

Ωστόσο, στο εσωτερικό της ισραηλινής κοινότητας πληροφοριών προέκυψαν σοβαρές διαφωνίες. Ενώ η Μοσάντ παρουσίαζε το σχέδιο ως πλήρως εφικτό και «στεγανό», στελέχη της υπηρεσίας πληροφοριών το χαρακτήριζαν «ανεδαφικό» και με ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας.





