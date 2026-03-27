Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, βρίσκεται στη Γαλλία όπου συναντάται την Παρασκευή με τους ομολόγους του από τις χώρες της G7, μετά την επίθεση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) κατά των χωρών του ΝΑΤΟ για την απροθυμία ή άρνησή τους να συμμετάσχουν στον πόλεμο με το Ιράν -μια σύγκρουση που πολλοί από τους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν με έντονο σκεπτικισμό.

Ο Ρούμπιο θα δυσκολευτεί να πείσει τους υπουργούς Εξωτερικών των χωρών της G7 για τη στρατηγική των ΗΠΑ στη σύγκρουση με το Ιράν, στην οποία σχεδόν όλες οι χώρες έχουν εκφράσει αντιρρήσεις. Κατά την άφιξή του στον χώρο της συνάντησης, σε ένα ιστορικό αβαείο του 12ου αιώνα στο Vaux-de-Cernay έξω από το Παρίσι, ο Ρούμπιο πόζαρε για ομαδική φωτογραφία με τους υπόλοιπους υπουργούς Εξωτερικών, χωρίς όμως να υπάρξουν δηλώσεις, σημειώνει το Associated Press.

Τα οργισμένα σχόλια του Τραμπ για το ΝΑΤΟ κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη αναμένεται να κάνουν την αποστολή του ακόμη δυσκολότερη.

Από τις χώρες της G7 -εκτός των ΗΠΑ- η Βρετανία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία είναι μέλη της διατλαντικής στρατιωτικής συμμαχίας. Η Ιαπωνία είναι η μόνη που δεν ανήκει στη συμμαχία.

Ο Ρούμπιο αναχώρησε από την Ουάσινγκτον για τη συνάντηση της G7 λίγες μόλις ώρες αφότου ο Τραμπ εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν ενισχύουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στον πόλεμο με το Ιράν.

«Είμαστε πολύ απογοητευμένοι από το ΝΑΤΟ, γιατί δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Ρούμπιο έχει μπροστά του δύσκολο έργο για να εξομαλύνει τις σχέσεις με τους συμμάχους, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, που έχουν δεχθεί επικρίσεις ή ακόμη και απειλές από τον Τραμπ και άλλα μέλη της κυβέρνησής του. Οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να ενοχλούνται από τις προηγούμενες δηλώσεις του Τραμπ περί ανάληψης του ελέγχου της Γροιλανδίας από τη Δανία, σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, ενώ ανησυχούν και για τη στήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει προσθέσει ένα ακόμη σημείο έντασης.

«Ειλικρινά, πιστεύω ότι οι χώρες σε όλο τον κόσμο -ακόμη και εκείνες που διαμαρτύρονται- θα έπρεπε να είναι ευγνώμονες που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν έναν πρόεδρο πρόθυμο να αντιμετωπίσει μια τέτοια απειλή», δήλωσε ο Ρούμπιο κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Η οικοδέσποινα Γαλλία εμφανίζεται επιφυλακτική

Η Γαλλία φιλοξενεί τη συνάντηση της G7 κοντά στις Βερσαλλίες και έχει εκφράσει τον έντονο σκεπτικισμό της για τον πόλεμο. Ο αρχηγός του γαλλικού γενικού επιτελείου άμυνας, στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν, διαμαρτυρήθηκε αυτή την εβδομάδα ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ δεν είχαν ενημερωθεί για την έναρξη των εχθροπραξιών.

«Αποφάσισαν απλώς να επέμβουν στη Μέση και Εγγύς Ανατολή χωρίς να μας ειδοποιήσουν», δήλωσε ο Μαντόν. «Ενεργήσαμε αμέσως, αιφνιδιασμένοι από έναν Αμερικανό σύμμαχο, που παραμένει σύμμαχος, αλλά γίνεται όλο και λιγότερο προβλέψιμος και δεν μπαίνει καν στον κόπο να μας ενημερώσει όταν αποφασίζει να εμπλακεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό επηρεάζει την ασφάλειά μας. Αυτό επηρεάζει τα συμφέροντά μας», επεσήμανε.

Ωστόσο, 35 χώρες συμμετείχαν σε στρατιωτικές συνομιλίες που φιλοξενήθηκαν από τον Μαντόν σχετικά με το πώς θα μπορούσε να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ «όταν η ένταση των εχθροπραξιών μειωθεί επαρκώς», όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γαλλικό υπουργείο Άμυνας.

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι, με το Ιράν να απειλεί τη διεθνή ναυσιπλοΐα, οι χώρες που ενδιαφέρονται για το διεθνές δίκαιο «θα πρέπει να αναλάβουν δράση και να το αντιμετωπίσουν».

Παρόμοιες απόψεις με εκείνες του Μαντόν έχουν εκφράσει και άλλοι σύμμαχοι, οι οποίοι ανησυχούν επίσης για τη δέσμευση των ΗΠΑ απέναντι στην Ουκρανία, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει τις τέσσερις εβδομάδες.

«Πρέπει να αποφύγουμε περαιτέρω αποσταθεροποίηση, να διασφαλίσουμε την οικονομική μας ελευθερία και να διαμορφώσουμε τις προοπτικές για το τέλος των εχθροπραξιών και την επόμενη ημέρα», δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ. «Η κοινή μας στήριξη προς την Ουκρανία δεν πρέπει να καταρρεύσει τώρα. Αυτό θα ήταν ένα στρατηγικό λάθος όσον αφορά την ευρωατλαντική ασφάλεια», πρόσθεσε.

Ο Βάντεφουλ ανέφερε ότι αναμένει «να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια κοινή θέση» για τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.