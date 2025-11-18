Η Σελίνα Κιντανίγια ήταν διάσημη και βραβευμένη λάτιν τραγουδίστρια της δεκαετίας του ‘80 και αρχές του ‘90 στις ΗΠΑ, κάτι σαν την Τζένιφερ Λόπεζ σήμερα. Γνωστή παγκοσμίως ως Selena, πυροβολήθηκε θανάσιμα στις 31 Μαρτίου 1995 - σε ηλικία μόλις 23 ετών - από την πρόεδρο του φαν κλαμπ της, Γιολάντα Σάλντιβαρ, και ο θάνατος της συντάραξε την Αμερική.

Μάλιστα, η ζωή της μεταφέρθηκε στο κινηματογράφο το 1997 στη ταινία "Selena" με πρωταγωνίστρια την Τζένιφερ Λόπεζ.

Τριάντα χρόνια μετά τη δολοφονία της, παρουσιάζεται για πρώτη φορά το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που αναφέρει το πώς πέθανε η λατίνα σταρ: η Σελίνα Κιντανίγια πέθανε από έναν και μόνο πυροβολισμό που προκάλεσε εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία.

How did Selena Quintanilla die? Autopsy report revealed 30 years later https://t.co/h6n2yeanHd pic.twitter.com/C9AVNN8bwt — New York Post (@nypost) November 17, 2025

Στο πόρισμα που δημοσιεύει το Us Weekly, ο ιατροδικαστής Λόιντ Γουάιτ γράφει: «Κατά τη γνώμη μου, η Σελίνα Κιντανίγια Πέρες, μια γυναίκα 23 ετών, πέφτει νεκρή λόγω εξαιμάτωσης, εσωτερικής και εξωτερικής, δηλαδή εκτεταμένης αιμορραγίας, εξαιτίας διατιτραίνουσας πυροβολισθείσας κάκωσης στον θώρακα».

Ο θάνατος της Selena επανήλθε στο προσκήνιο αυτή την εβδομάδα, με αφορμή το ντοκιμαντέρ του Netflix "Selena y Los Dinos: A Family’s Legacy", που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα για την 30ή επέτειο της δολοφονίας της.

Η δολοφονία από την φίλη και συνεργάτη της

Στις αρχές του 1995, οι Κιντανίγια (Quintanilla) ανακάλυψαν πως η Γιολάντα Σαλντιβάρ (Yolanda Saldívar) έκλεβε χρήματα από το fan club της Σελίνα και έτσι, μιας και εκείνη το διαχειρίζονταν, αποφάσισαν να την απολύσουν.

Τρεις εβδομάδες αργότερα η Σελίνα και η Σαλντιβάρ κανόνισαν να συναντηθούν στο ξενοδοχείο Days Inn στο Corpus Christi του Τέξας για να πάρει τα οικονομικά αρχεία, τα οποία η Σάλντιβαρ είχε αρνηθεί ότι είχε γιατί - όπως ισχυρίστηκε - τη βίασαν και τη λήστεψαν στο Μεξικό.

Έτσι η Σελίνα την πήγε σε ένα τοπικό νοσοκομείο όπου κανένας γιατρός δεν βρήκε αποδείξεις βιασμού. Όταν επέστρεψαν στο ξενοδοχείο, η Σελίνα απαίτησε ξανά τα οικονομικά αρχεία. Τότε η Σάλντιβαρ έβγαλε ένα όπλο από τη τσάντα της και πυροβόλησε τη Σελίνα στον δεξί της ώμο, αποκόπτοντας μια αρτηρία.

Σοβαρά τραυματισμένη, η Σελίνα έτρεξε προς το λόμπι για βοήθεια. Κατέρρευσε στο πάτωμα και έτσι ένας υπάλληλος κάλεσε την αστυνομία. Παράλληλα, η Σαλντιβάρ την έψαχνε και την αποκαλούσε «σκύλα».

H Γιολάντα Σαλντιβάρ, η οποία εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις φυλακές Patrick L. O'Daniel στο Γκέιτσβιλ του Τέξας

Η Σελίνα πέθανε στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε λόγω μεγάλης απώλειας αίματος στη 01:05 στις 31 Μαρτίου του 1995, δεκαέξι μέρες πριν τα 24α γενέθλιά της.

Η Σελίνα έχει πουλήσει παγκοσμίως 60 εκατομμύρια άλμπουμ με αποτέλεσμα να είναι μια από της πιο δημοφιλής καλλιτέχνιδες όλων των εποχών. Επίσης είναι η μόνη καλλιτέχνιδα η οποία έχει κάνει 5 άλμπουμ στο USA Billboard 200 την ίδια χρονική στιγμή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.