Η Κομισιόν επανεξετάζει τον κανονισμό για τις ξένες επιδοτήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει την επανεξέταση του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις. Ως πρώτο βήμα στο πλαίσιο της εν λόγω επανεξέτασης, η Επιτροπή ζητεί τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, με προθεσμία στις 18 Νοεμβρίου 2025.

Στόχος της Επιτροπής είναι να συγκεντρώσει παρατηρήσεις μέσω:

μιας δημόσιας διαβούλευσης με την οποία θα συγκεντρωθούν απόψεις απ’ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως εταιρείες, δικηγορικές εταιρείες, κράτη μέλη, επιχειρηματικές ενώσεις, ιδιώτες και εκπροσώπους της ερευνητικής κοινότητας, σχετικά με συγκεκριμένα στοιχεία της εφαρμογής και της επιβολής του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις, και

μιας πρόσκλησης υποβολής στοιχείων με την οποία ζητούνται γενικότερες παρατηρήσεις απ’ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τους κύριους στόχους της έκθεσης επανεξέτασης του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις, το πεδίο εφαρμογής του και το πλαίσιο.

Η έκθεση επανεξέτασης θα επικεντρωθεί: i) στην αξιολόγηση των ξένων επιδοτήσεων που στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά, ii) στην εφαρμογή του κριτηρίου εξισορρόπησης (δηλαδή αν οι θετικές επιπτώσεις της ξένης επιδότησης αντισταθμίζουν τις στρεβλωτικές επιπτώσεις της), iii) στην επανεξέταση των ξένων επιδοτήσεων που είναι πιθανό να στρεβλώσουν την εσωτερική αγορά, με πρωτοβουλία της ίδιας της Επιτροπής, iv) στα όρια κοινοποίησης και, v) γενικότερα, στο επίπεδο πολυπλοκότητας των κανόνων και στο κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις.

Επόμενα βήματα

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με την πρόσκληση υποβολής στοιχείων και να απαντήσουν, σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ, στο ερωτηματολόγιο στη διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής «Πείτε την άποψή σας» έως τις 18 Νοεμβρίου 2025. Η Επιτροπή θα αξιοποιήσει τις παρατηρήσεις αυτές στην έκθεση επανεξέτασης του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις, η οποία θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ιστορικό

Ο κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις άρχισε να εφαρμόζεται στις 13 Ιουλίου 2023. Αυτό το νέο σύνολο κανόνων δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να αντιμετωπίζει τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, οι οποίες προκαλούνται από τις ξένες επιδοτήσεις στην εσωτερική αγορά. Ο κανονισμός δίνει στην ΕΕ τη δυνατότητα να διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλες τις εταιρείες, παραμένοντας παράλληλα ανοικτή στο εμπόριο και τις επενδύσεις. Οι ξένες επιδοτήσεις μπορούν να φθάσουν στην εσωτερική αγορά μέσω της συμμετοχής σε οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα και σε οποιονδήποτε τομέα. Εδώ περιλαμβάνονται η απόκτηση ελέγχου, η συμμετοχή σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, καθώς και άλλες μορφές άμεσων επενδύσεων.

Ο κανονισμός για τις ξένες επιδοτήσεις απαιτεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει την πρακτική της όσον αφορά την εφαρμογή και την επιβολή του κανονισμού έως τον Ιούλιο του 2026 και στη συνέχεια να διενεργεί επανεξέταση ανά τριετία, καθώς και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, εάν ενδείκνυται, από σχετικές νομοθετικές προτάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό και στη διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής «Πείτε την άποψή σας».

Τερέσα Ριμπέρα, εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια καθαρή, δίκαιη και ανταγωνιστική μετάβαση

Η πρώτη έκθεση επανεξέτασης θα υποβληθεί τον Ιούλιο του 2026, τρία χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις. Θα αποτελέσει ευκαιρία να γίνει ένας απολογισμός της μέχρι στιγμής εφαρμογής και επιβολής του κανονισμού και να προβλεφθούν πιθανές βελτιώσεις. Με τη δημόσια διαβούλευση και την πρόσκληση υποβολής στοιχείων που δημοσιεύτηκαν σήμερα, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους και να βοηθήσουν την Επιτροπή να επανεξετάσει την πρακτική της όσον αφορά τον κανονισμό για τις ξένες επιδοτήσεις, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει καλύτερα τις στρεβλώσεις που προκαλούνται από τις ξένες επιδοτήσεις στην εσωτερική αγορά, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κανονιστικό φόρτο.

Στεφάν Σεζουρνέ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την ευημερία και τη βιομηχανική στρατηγική

Οι δημόσιες συμβάσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 15 % του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της ΕΕ. Δεδομένου του μεγέθους του αριθμού αυτού, οι Ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν ότι η διαδικασία επιλογής είναι δίκαιη και δεν στρεβλώνεται από επιδοτήσεις που προέρχονται από τρίτες χώρες. Ωστόσο, η παρακολούθηση αυτού του στόχου θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο διαφανής και λιγότερο γραφειοκρατική. Σας καλώ, ως ενδιαφερόμενα μέρη, να αξιοποιήσετε την ευκαιρία αυτή και να υποβάλετε τα σχόλιά σας σχετικά με την πολυπλοκότητα των κανόνων, το κόστος που προκύπτει εξαιτίας τους, καθώς και να μοιραστείτε τις ιδέες σας για πιθανή απλούστευση.

