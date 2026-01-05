Η Κολομβία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ στην καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, δήλωσαν αξιωματούχοι

Η Κολομβία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες και την τεχνολογία της Ουάσινγκτον, δήλωσαν τη Δευτέρα δύο αξιωματούχοι από το νοτιοαμερικανικό έθνος.

Όπως αναφέρει το Reuters, η ανακοίνωση του υπουργού Εσωτερικών Αρμάντο Μπενεντέτι (εξωτερική φωτογραφία) και του υπουργού Δικαιοσύνης Αντρές Ινταράγκα έγινε μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Κολομβιανό ομόλογό του Γκουστάβο Πέτρο «άρρωστο» και παραδέχτηκε την πιθανότητα μιας αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στη χώρα.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, απάντησε νωρίτερα σήμερα στην «παράνομη» απειλή του Τραμπ ότι η χώρα του θα έχει την τύχη της Βενεζουέλας, με μία μακροσκελή ανάρτηση στα social media.

Ο Πέτρο τονίζει ότι ο ίδιος είναι ο εκλεγμένος από τον λαό πρόεδρος της Κολομβίας, ότι στη θητεία του έχει καταπολεμήσει τα καρτέλ και το εμπόριο κοκαΐνης και ότι ο ίδιος δεν είναι έμπορος ναρκωτικών ή διεφθαρμένος.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι εάν βομβαρδίσουν περιοχές που δρουν τα καρτέλ κοκαΐνης θα σκοτώσουν αθώα παιδιά, καθώς τα καρτέλ «στρατολογούν ανήλικους για να μην βομβαρδιστούν οι αρχηγοί τους».

Τόνισε και αν οι ΗΠΑ συλλάβουν «τον πρόεδρο που μεγάλο μέρος του λαού θέλει και σέβεται, θα απελευθερώσουν τον λαϊκό ιαγουάρο» (την οργή του λαού).

«Εχω τεράστια εμπιστοσύνη στον λαό μου και γι' αυτό του έχω ζητήσει να υπερασπιστεί τον πρόεδρο, από οποιαδήποτε βίαιη παράνομη πράξη εναντίον του. Ο τρόπος να υπερασπιστώ τον εαυτό μου είναι να πάρει ο λαός την εξουσία σε όλους τους δήμους της χώρας. Η εντολή μου στις δυνάμεις ασφαλείας είναι να μην πυροβολούν τον λαό, αλλά τον εισβολέα» τόνισε ο Πέτρο.

