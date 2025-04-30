Η Κίνα αναμένεται να άρει τις κυρώσεις σε πέντε νυν και πρώην ευρωβουλευτές που έχουν επικρίνει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της, για να ανοίξει τον δρόμο για εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα θα ανακοινώσει τα νέα στους ηγέτες των πολιτικών ομάδων κατά τη διάρκεια μιας κλειστής συνεδρίασης που θα διεξαχθεί σήμερα Τετάρτη, ανέφερε αξιωματούχος στο Politico.

Την περασμένη εβδομάδα, ο εκπρόσωπος της Μέτσολα επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό των κυρώσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της κινεζικής κυβέρνησης βρίσκονταν στο «τελικό τους στάδιο».

Η άρση των κυρώσεων αυτών έρχεται στον απόηχο των δασμών του Τραμπ. Η αβεβαιότητα που επικρατεί παγκοσμίως έχει δώσει ώθηση στην ΕΕ για εμπορικές διαπραγματεύσεις με όλο τον κόσμο αλλά και την Κίνα, που πλήττεται περισσότερο από τους δασμούς.

Σημειώνεται πως από τότε που η Κίνα επέβαλε τις κυρώσεις σε πέντε ευρωβουλευτές το 2021, το Κοινοβούλιο έχει ασκήσει ανεπίσημο βέτο στην Κίνα για διπλωματικές επαφές.

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχουν μειώσει την κριτική τους στην Κίνα, υποστηρίζοντας ότι η επιθετική εμπορική και βιομηχανική πολιτική του προέδρου Σι Τζινπίνγκ και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν πρέπει να μείνουν ανεξέλεγκτες.

Ο επικεφαλής ευρωβουλευτής του Κοινοβουλίου σε θέματα διεθνούς εμπορίου, Bernd Lange, δήλωσε ότι παρά το πράσινο φως για τη συνεργασία με τους Κινέζους ομολόγους τους, παραμένουν πολλά εμπόδια για μια «ομαλή» εμπορική σχέση ΕΕ-Κίνας.

«Ανησυχούμε πολύ για τη βιομηχανική πολιτική της Κίνας που οδηγεί σε στρεβλώσεις της αγοράς και δημιουργεί πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα που κατακλύζει την παγκόσμια αγορά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θέλει να γίνουν συζητήσεις για τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά που έχει επιβάλει η Κίνα.

«Τα γεγονότα δεν αλλάζουν με την άρση των κυρώσεων», δήλωσε ο Γάλλος σοσιαλιστής ευρωβουλευτής Raphaël Glucksmann, ένας από τους ευρωβουλευτές στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις.

«Μιλάμε για μαζικές απελάσεις, συστηματική καταναγκαστική εργασία, θηριωδίες κατά των Ουιγούρων, βάναυση καταστολή και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Χονγκ Κονγκ, απειλές, παρεμβάσεις και εκφοβισμούς κατά της Ταϊβάν και τόσες άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», πρόσθεσε ο ευρωβουλευτής.

Οι άλλοι ευρωβουλευτές στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις είναι ο Βούλγαρος φιλελεύθερος Ilhan Kyuchyuk, η κεντροδεξιά Σλοβάκα Miriam Lexmann και δύο Γερμανοί: ο Reinhard Bütikofer και ο χριστιανοδημοκράτης Michael Gahler.

Η ΕΕ και η Κίνα έχουν αυξήσει τις επαφές τους τους τελευταίους μήνες. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επισκέφθηκε τον πρόεδρο Σι στα μέσα Απριλίου και ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ πραγματοποίησε επίσης επαφές με τους Κινέζους ομόλογούς του.

Επίσης τον Ιούλιο έχει προγραμματιστεί σύνοδος κορυφής υψηλού επιπέδου ΕΕ-Κίνας.

Πηγή: skai.gr

