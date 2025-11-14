Η Γερμανία δίνει άλλα 150 εκατ. ευρώ για την αγορά αμερικανικών όπλων για την Ουκρανία

Η Γερμανία θα διαθέσει τουλάχιστον 150 εκατομμύρια ευρώ για ένα άλλο πακέτο PURL αμερικανικών όπλων που θα παραδοθεί στην Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας Μπόρις Πιστόριους την Παρασκευή μετά από συνάντηση με τους ομολόγους του από Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Η Ρωσία στοχεύει μαζικά τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τον τέταρτο χειμώνα σε κατάσταση πολέμου», δήλωσε ο Πιστόριους σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο.

«Ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν έχει σαφώς ως στόχο να κάνει τον χειμώνα όσο το δυνατόν πιο αφόρητο για την Ουκρανία, να καταστρέψει το ηθικό της και να σπάσει την αντίσταση των Ουκρανών».

Η Γερμανία είχε προηγουμένως χρηματοδοτήσει ένα πακέτο PURL ύψους 500 εκατ. ευρώ για το Κίεβο.

