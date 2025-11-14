Τρεις Κινέζοι αστροναύτες, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί επί μέρες στον κινεζικό διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ όταν διαστημικά σκουπίδια χτύπησαν το σκάφος της επιστροφής, επέστρεψαν σήμερα στη Γη χωρίς σώοι, με άλλο σκάφος, σύμφωνα με τα κινεζικά ΜΜΕ

Κρεμασμένη από ένα τεράστιο αλεξίπτωτο στα χρώματα του κόκκινου και του λευκού, η διαστημική κάψουλα που μετέφερε το πλήρωμα της αποστολής Shenzhou-20 άρχισε να χάνει σιγά σιγά ύψος προτού αγγίξει το ερημικό έδαφος της ζώνης προσγείωσης, στην εσωτερική Μογγολία (βόρεια Κίνα), σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η κρατική κινεζική τηλεόραση CCTV.

China's #Shenzhou20 astronauts return to Earth from #space station



The return capsule of China's Shenzhou-21 spaceship, carrying three astronauts, touched down at the #Dongfeng landing site in north China's Inner Mongolia Autonomous Region on Friday (November 14).#ChinaTech… pic.twitter.com/aMeJai7LnA — CGTN Frontline (@Frontlinestory) November 14, 2025

Αφιχθέντες στις 16:40 τοπική ώρα (10:40 ώρα Ελλάδας) οι τρεις άνδρες, ο Τσεν Ντονγκ (46 ετών), ο Τσεν Ζονγκρούi (41 ετών) και ο Ουάνγκ Τζίε (36 ετών), «είναι καλά στην υγεία τους», διαβεβαίωσε η διαστημική υπηρεσία αρμόδια για επανδρωμένες πτήσεις, η CMSA.

Μάλιστα, ο Τσεν Ντονγκ (κεντρική φωτογραφία), διοικητής της αποστολής Shenzhou - 20, έγινε ο πρώτος Κινέζος αστροναύτης που πέρασε περισσότερες από 400 συνολικές ημέρες σε τροχιά.

Chen Dong, commander of the #Shenzhou20 mission, is the first to exit the Shenzhou-21 spaceship's re-entry capsule after it touched down at the Dongfeng landing site on Nov. 14. He has become the first Chinese #astronaut to spend more than 400 cumulative days in orbit. pic.twitter.com/drPpDC3Tz4 — Wu Lei (@wulei2020) November 14, 2025

Το ταξίδι της επιστροφής επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου, έπειτα από την ολοκλήρωση μιας εξάμηνης αποστολής στον κινεζικό διαστημικό σταθμό. Αναβλήθηκε επειδή εντοπίστηκαν ρωγμές στο σκάφος τους Shenzhou-20, που ήταν δεμένο στον σταθμό, λόγω πρόσκρουσης διαστημικών σκουπιδιών.

Μια τέτοια ζημιά αντιπροσωπεύει ζωτικό κίνδυνο για το πλήρωμα κατά την επιστροφή στη γήινη ατμόσφαιρα.

Ένα μικρό παράθυρο του διαστημικού οχήματος Shenzhou-20, με το οποίο επρόκειτο να επιστρέψουν στη Γη, παρουσίασε μια «λεπτή ρωγμή» και «δεν πληρούσε τα κριτήρια» για «επιστροφή με κάθε ασφάλεια», είχε δηλώσει σήμερα το πρωί η υπηρεσία.

