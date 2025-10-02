Οι αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις μειώνουν την παρουσία τους στο Ιράκ, λέει το Πεντάγωνο

Οι αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις άρχισαν να μειώνουν την παρουσία τους στο Ιράκ, ανακοίνωσε την Τετάρτη το Πεντάγωνο, μειώνοντας το προσωπικό μιας αποστολής που άρχισε πριν από δέκα και πλέον χρόνια για την καταπολέμηση της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Έπειτα από μήνες συζητήσεων, η Ουάσινγκτον και η Βαγδάτη συμφώνησαν πέρυσι σε ένα χρονοδιάγραμμα σταδιακής αποχώρησης από το Ιράκ των στρατευμάτων του διεθνούς συνασπισμού, που συγκροτήθηκε το 2014 για να βοηθήσει τις τοπικές δυνάμεις να ανακτήσουν εδάφη που καταλήφθηκαν από το ΙΚ στη χώρα αυτή και τη γειτονική Συρία.

Ο συνασπισμός έπρεπε να αφήσει τις βάσεις στο έδαφος του ομοσπονδιακού Ιράκ έως τον Σεπτέμβριο του 2025 και στο αυτόνομο Κουρδιστάν, στο βόρειο τμήμα της χώρας, έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

"Η μείωση αυτή αντανακλά την κοινή μας επιτυχία στην καταπολέμηση του ΙΚ και σηματοδοτεί μια προσπάθεια για την επίτευξη διαρκούς συνεργασίας για την ασφάλεια μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράκ", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ.

"Η αμερικανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να συντονίζεται στενά με την ιρακινή κυβέρνηση και τα μέλη του συνασπισμού για να διασφαλίσει μια υπεύθυνη μετάβαση", πρόσθεσε.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες "προχωρούσαν στη μετάβαση" και ότι τελικά θα υπήρχαν τουλάχιστον 2.000 (Αμερικανοί) στρατιώτες στο Ιράκ συνολικά, μια "πλειονότητα μεταξύ αυτών" έπρεπε να έχει τη βάση της στο Ερμπίλ, την πρωτεύουσα του ιρακινού Κουρδιστάν.

"Δεν υπάρχει πολύ απλά ανάγκη για Αμερικανούς στρατιώτες στο ομοσπονδιακό Ιράκ για να διεξάγουν μια αποστολή εναντίον του Ισλαμικού Κράτους. Το Ιράκ είναι απόλυτα ικανό να το πράξει μόνο του", πρόσθεσε ο αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Τα στρατεύματα στο Ερμπίλ θα "επικεντρωθούν στη Συρία", πρόσθεσε και διευκρίνισε ότι ο διεθνής συνασπισμός αναμένεται να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του για έναν χρόνο στη χώρα αυτή, από το ιρακινό Κουρδιστάν.

Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών στη Συρία έχει "μειωθεί" και ότι δεν είναι πλέον 2.000 αλλά ανέρχεται ακόμη σε "περισσότερους από 900", χωρίς να διευκρινίσει.

Η κατάληψη μεγάλων εκτάσεων του Ιράκ και της Συρίας από το Ισλαμικό Κράτος από το 2014 προκάλεσε την παρέμβαση αυτού του συνασπισμού.

Η ήττα του Ισλαμικού Κράτους κηρύχθηκε το 2017 στο Ιράκ και το 2019 στη Συρία, αλλά ο συνασπισμός παρέμεινε στις δύο χώρες για να καταπολεμήσει τους πυρήνες τζιχαντιστών που συνεχίζουν να κάνουν εκεί επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.