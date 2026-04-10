Η ΕΤΑΑ θα διαθέσει 5,9 δισ. δολάρια στις χώρες που έχουν πληγεί από τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) - European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), ανακοίνωσε ότι θα αποδεσμεύσει 5 δισεκατομμύρια ευρώ (5,9 δισεκατομμύρια δολάρια) για να βοηθήσει τις οικονομίες που έχουν πληγεί από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία πυροδοτήθηκε από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Η Τράπεζα ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι τα κεφάλαια θα επικεντρωθούν στο Ιράκ, την Ιορδανία, τον Λίβανο, την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, «και θα επηρεάσουν τις γειτονικές οικονομίες», συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου, της Τουρκίας, της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν.

«Ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος της σύγκρουσης γίνεται ήδη αισθητός σε πολλές από τις οικονομίες της τράπεζας με τη μορφή διαταραγμένων εμπορικών οδών, ενεργειακών και εμπορευματικών σοκ, εξασθενημένης εμπιστοσύνης των επενδυτών και ευρύτερου κόστους για τον πληθυσμό», πρόσθεσε.

Η τράπεζα δήλωσε ότι «Ο όγκος των επενδύσεων για την αντιμετώπιση συγκρούσεων θα καθοδηγείται από τη ζήτηση, λόγω της ταχέως μεταβαλλόμενης φύσης της κατάστασης».

Η τράπεζα ενέκρινε επίσης «ένα έργο για την υποστήριξη της αλυσίδας λιανικής πώλησης του Λιβάνου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στοχεύει επίσης στη διασφάλιση της πρόσβασης σε θέσεις εργασίας, χρηματοδότηση και βασικές υπηρεσίες.

Πηγή: skai.gr

