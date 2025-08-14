WSJ: Γιατί ο Πούτιν θέλει ολόκληρο το Ντονέτσκ στην Ουκρανία

Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή στην Αλάσκα, ένα ενδιαφέρον ερώτημα είναι γιατί η Ρωσία θα ενδιαφερόταν για την ανταλλαγή εδαφών στην ανατολική Ουκρανία. Η απάντηση προδίδει την επιθυμία του Πούτιν να ξαναρχίσει τον πόλεμο, ακόμη και αν συμφωνήσει σε προσωρινή κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal.

Όπως σημειώνει η WSJ, διαρροές στον Τύπο υποδηλώνουν ότι ο Πούτιν θέλει η Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την περιφέρεια του Ντονέτσκ. Συγκεκριμένα, θέλει τμήματα της περιοχής που εξακολουθεί να ελέγχει η Ουκρανία. Σε αντάλλαγμα, σύμφωνα με τις διαρροές, η Ρωσία ενδέχεται να παραχωρήσει ορισμένες λιγότερο σημαντικές περιοχές που ελέγχει σήμερα στη Χεσρώνα και τη Ζαπορίζια.

Γιατί αυτή η ανταλλαγή; Η πιθανότερη απάντηση είναι ότι η Ουκρανία έχει δημιουργήσει ουσιαστικά μια ζώνη οχυρώσεων μήκους 31 μιλίων με ισχυρά οχυρωμένες πόλεις, κωμοπόλεις και αμυντικά οχυρά στο Ντονέτσκ. Η προσπάθεια αυτή χρονολογείται από την πρώτη ρωσική εισβολή στην ανατολική Ουκρανία το 2014.

Οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να σπάσουν τη γραμμή του Ντονέτσκ παρά τις πολυετείς προσπάθειές τους. Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, το οποίο παρακολουθεί τις μάχες στην Ουκρανία, αναφέρει ότι «πιθανότατα θα χρειαστούν αρκετά χρόνια» για να καταφέρουν οι Ρώσοι να σπάσουν τη γραμμή με βάση την τρέχουσα κατάσταση στο μέτωπο. Ο Πούτιν προσπαθεί να πετύχει μέσω διαπραγματεύσεων με τον Τραμπ αυτό που δεν κατάφερε να πετύχει στο πεδίο της μάχης.

Καθώς πλησιάζει η σύνοδος κορυφής της Παρασκευής, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν επίσης επιταχύνει τις προσπάθειές τους να καταλάβουν την πόλη Ποκρόβσκ στο Ντονέτσκ. Οι Ουκρανοί έχουν μικρότερη δύναμη στην περιοχή, και οι Ρώσοι έχουν χρησιμοποιήσει drones για να εμποδίσουν τη μετακίνηση στρατευμάτων και προμηθειών προς το μέτωπο. Αυτό καθιστά όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθούν οι αμυντικές θέσεις, και οι πηγές της WSJ αναφέρουν ότι οι Ρώσοι βρίσκονται στο πρόθυρα της κατάληψης της πόλης.

Ωστόσο, η Ρωσία χρειάστηκε περισσότερο από 17 μήνες για να πλησιάσει το Ποκρόβσκ, το οποίο πριν τον πόλεμο είχε πληθυσμό περίπου 60.000 κατοίκων. Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου σημειώνει ότι οι Ρώσοι έχουν χάσει «περισσότερες από πέντε μεραρχίες τεθωρακισμένων οχημάτων και αρμάτων» στο μέτωπο αυτό από τον Οκτώβριο του 2023. Έχουν επίσης υποστεί 14.000 έως 15.000 απώλειες το μήνα στη μάχη για το Ποκρόβσκ.

Αν ο Πούτιν αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ μέσα από εκεχειρία, η Ρωσία θα βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να εισβάλει στις περιοχές Χάρκοβο και Ντνιπροπετρόφσκ. Η Ουκρανία θα πρέπει να βιαστεί να δημιουργήσει νέες γραμμές άμυνας, συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπου θα είναι πιο ευάλωτη.

Όλα αυτά είναι λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ πρέπει να είναι επιφυλακτικός απέναντι σε έναν Ρώσο πρόεδρο που υπόσχεται παραχωρήσεις που στην πραγματικότητα είναι προσπάθειες για στρατηγικό πλεονέκτημα. Αυτός είναι επίσης ένας λόγος για να συμμετέχει η Ουκρανία στις διαπραγματεύσεις.

