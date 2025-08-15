Ο Βλαντίμιρ Πούτιν "έχει σήμερα την ευκαιρία να αποδεχθεί μια κατάπαυση του πυρός" στην Ουκρανία, υπογράμμισε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος τόνισε επίσης πως αναμένει από τον πρόεδρο της Ρωσίας "να αρχίσει διαπραγματεύσεις άνευ όρων" μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σήμερα στην Αλάσκα.

"Ο στόχος πρέπει να είναι (η διοργάνωση) μιας συνόδου κορυφής στην οποία να συμμετέχει επίσης ο πρόεδρος (της Ουκρανίας Βολοντιμίρ) Ζελένσκι", κατά την οποία "πρέπει να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός", σημείωσε επίσης ο Μερτς σε ανακοίνωσή του.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας υπογράμμισε εξάλλου ότι "ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί τώρα να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την ειρήνη".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

