Για τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκοπή Παυλόπουλο μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας στο «Ενώπιος Ενωπίω», εκφράζοντας την εκτίμησή του.

Ο κ. Τσίπρας εξήρε τον ρόλο που έπαιξε ο Πρ. Παυλόπουλος το 2008 μετά τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, ως υπουργός Εσωτερικών:

«Θυμάμαι πως έπαιξε καταλυτικό ρόλο τόσο η ψυχραιμία του όσο και το γεγονός ότι, ως πανεπιστημιακός, κατανοούσε τους νέους ανθρώπους, κατανοούσε τις αντιδράσεις τους και ήθελε να βρει έναν τρόπο, προκειμένου να υπάρχει μια θετική διέξοδος. Εκτίμησα τον Προκόπη Παυλόπουλο από τη συμπεριφορά του τότε και νομίζω πως χτίστηκε μια σχέση αλληλοεκτίμησης και εμπιστοσύνης», είπε, τονίζοντας πως η σχέση αυτή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Επέλεξα να δώσω ένα άλλο μήνυμα, ένα άλλο σήμα: Ένα μήνυμα και ένα σήμα εθνικής συσπείρωσης. Ήθελα τότε να δημιουργήσουμε την ευρύτερη δυνατή συναίνεση στο λαό και στις πολιτικές δυνάμεις, για να δώσουμε από κοινού μια εθνική μάχη. Τη μάχη για την ανάκτηση της εθνικής μας κυριαρχίας, για την έξοδο από τα μνημόνια και την επιτροπεία, αλλά και για την επιστροφή στην κανονικότητα. Έτσι, η επιλογή στο πρόσωπο του Προκόπη Παυλόπουλου, ακριβώς επειδή συμπύκνωνε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, ήθελα να είναι μια ευρύτερη επιλογή και όχι μια κομματική επιλογή», υπογράμμισε, δηλώνοντας ότι η επιλογή αυτή ήταν «μονόδρομος» και δεν τη μετάνιωσε.

«Ο Προκόπης Παυλόπουλος υπήρξε εξαιρετικός Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πάντοτε πιστός στο πλαίσιο των καθηκόντων του, έτσι όπως αυτά ορίζονται από το Σύνταγμα της χώρας, αλλά πάντοτε αεικίνητος, δημιουργικός, παραγωγικός, με μεγάλη αγωνία και έγνοια για το εθνικό συμφέρον», πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως «το βασικό του χαρακτηριστικό ήταν και είναι ο πατριωτισμός».

«Θυμάμαι ότι η σχέση που είχα μαζί του ως πρωθυπουργός και εκείνος ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ήταν απλά μια τυπική σχέση, ήταν μια ουσιαστική σχέση. Ακόμη και όταν διαφωνούσαμε, συζητάγαμε και ήξερα ότι πάντοτε είναι ένας άνθρωπος που θα ψάξει τον τρόπο να συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια. Και ήταν πολλές οι φορές που συνέβαλε - και ιδίως όταν προσέτρεχα στις γνώσεις του, τις νομικές του γνώσεις, για την αντιμετώπιση κρίσιμων διεθνών ή διμερών ζητημάτων της εξωτερικής πολιτικής», είπε μεταξύ άλλων ο Αλ. Τσίπρας.

