Συνεχίζεται σήμερα η δίκη του Σον «Ντίντι» Κομπς, με την Κασάντρα Βεντούρα ή αλλιώς Cassie όπως είναι γνωστή στον κόσμο της μουσικής, την επί 10 ετών πρώην κοπέλα του να αρχίζει τη σημερινή της κατάθεση ενώπιον του δικαστηρίου σχολιάζοντας το βίντεο που προβλήθηκε στη δικαστική αίθουσα στο οποίο φαίνεται η ίδια να ξυλοκοπείται σε διάδρομο ξενοδοχείου στο Λος Άντζελες το 2016 από τον γνωστό ράπερ.

Το επίμαχο βίντεο

Η ίδια έδειξε selfies που είχε τραβήξει εκείνη την ημέρα μετά το περιστατικό φορώντας γυαλιά ηλίου που κάλυπταν το μαυρισμένο της μάτι και χείλη πρησμένα από τον ξυλοδαρμό. Παράλληλα, έδειξε μηνύματα του Κομπς ο οποίος παρακαλούσε την Cassie να τον καλέσει πίσω επειδή είχε έξι παιδιά και «θα τον συλλαμβάνανε».

Όταν ένας φίλος είδε την Cassie με πρησμένο μάτι μόλις εκείνη επέστρεψε στο διαμέρισμά της από το ξενοδοχείο, ανησύχησε τόσο πολύ που κάλεσε την αστυνομία. Όπως είπε η μουσικός μόλις η αστυνομία πήγε στο διαμέρισμά της, της έκαναν μερικές ερωτήσεις και εκείνη απάντησε σε μερικές, αλλά δεν τους έδωσε το όνομα του Κομπς. «Εκείνη τη στιγμή, δεν ήθελα να τον βλάψω... Δεν ήμουν έτοιμη», είπε.

Παράλληλα, η Cassie έδειξε στο δικαστήριο κι άλλα μηνύματα που αντάλλαξαν με τον Κομπς στα οποία του ζητούσε να της δώσει χώρο: «Είσαι άρρωστος που πιστεύεις ότι είναι εντάξει να κάνεις αυτό που έκανες. Σε παρακαλώ, μείνε μακριά μου», έγραψε. Υποστήριξε επίσης ότι αργότερα ο Κομπς ήρθε στο διαμέρισμά της στον 17ο όροφο της χτύπησε την πόρτα αλλά εκείνη δεν του άνοιξε.

Όπως κατέθεσε ο «Ντίντι» εμφανιζόταν συχνά στο σπίτι της απροειδοποίητα, φωνάζοντας και χτυπώντας την πόρτα του διαμερίσματός της αν ήταν θυμωμένος.

Η ίδια είπε ότι τον ξαναείδε λίγο μετά το περιστατικό στο ξενοδοχείο του 2016 κατά τη διάρκεια μιας προετοιμασίας ενόψει της επερχόμενης πρεμιέρας μιας ταινίας στην οποία πρωταγωνιστούσε.

«Προτιμούσα την κεταμίνη στα πάρτι»

Μιλώντας για τα ολοήμερα σεξουαλικά πάρτι ή αλλιώς τα "freak-off" πάρτυ όπως τα περιγράφει η ίδια, αποκάλυψε ότι το ναρκωτικό που προτιμούσε για να ξεπεράσει εκείνες τις στιγμές ήταν η κεταμίνη, επειδή την έκανε να αποστασιοποιείται από τις σεξουαλικές πράξεις που δεν ήθελε να κάνει. Είπε, ότι συχνά έπαιρνε πολλά ναρκωτικά ταυτόχρονα και δεν κοιμόταν ούτε έτρωγε. Ως αποτέλεσμα, η Cassie είπε ότι είχε γαστρεντερικά προβλήματα, πληγές στο στόμα της και συχνές ουρολοιμώξεις. Ακόμα και όταν αντιμετώπιζε τις «επώδυνες» ουρολοιμώξεις, λέει ότι ο Κομπς την έκανε να συμμετέχει σε αυτά τα πάρτι. Έφτασε σε σημείο να έχει εθισμό στα οπιοειδή, τα οποία έπαιρνε για να σταματήσει τα άλλα ναρκωτικά που λάμβανε.

Όταν ο Κομπς ήθελε να συμμετέχει η Cassie σε ένα τέτοιο πάρτι θα την κυνηγούσε μέχρι να πετύχει το στόχο του, λέει η ίδια.

Επίσης, η μουσικός ανέφερε ότι ο Κομπς την απειλούσε ότι θα δημοσιοποιούσε βίντεο με την ίδια ενώ ήταν μεθυσμένη και κατά τη διάρκεια των "freak- offs" πάρτι, αν τον αναστάτωνε. Η ίδια είπε ότι ανησυχούσε για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει αυτό τόσο στην καριέρα της όσο και στην οικογένειά της.

«Θα έπρεπε να δώσω λόγο στη μητέρα μου», λέει, προσθέτοντας ότι τα βίντεο «με κάνουν να μοιάζω με πόρνη».

«Έκανα ότι μπορούσα για να μην τον θυμώσω»

Στο δικαστήριο ακούστηκε ένα ακόμα περιστατικό από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών στη Γαλλία. Η Cassie είπε στο δικαστήριο ότι ο Κομπς θύμωσε μαζί της και ότι εκείνη την φορά την έδιωξε από ένα σκάφος στο οποίο διέμεναν χωρίς παπούτσια και χωρίς διαβατήριο. Αργότερα, κατά τη διάρκεια αεροπορικής πτήσης η Cassie περιέγραψε ότι ο Κομπς άλλαξε θέση για να καθίσει δίπλα της, αφού προσπάθησε να τον αποφύγει στην εμπορική πτήση.

Κατέθεσε ότι σε εκείνη την πτήση έβγαλε το φορητό υπολογιστή και της έδειξε βίντεο από τα "freak off" πάρτι ενώ καθόντουσαν δίπλα από άλλους ανθρώπους. Την απείλησε ότι θα τα δώσει στη δημοσιότητα αν δεν συμπεριφερόταν σωστά.

Επέστρεψαν στη Νέα Υόρκη και αμέσως είχε μία ακόμα "freak off" εμπειρία ανέφερε.

«Σε εκείνο το σημείο, ό,τι κι αν τον έκανε να μην θυμώνει μαζί μου και να μην με απειλεί, θα το έκανα», είπε.

Πηγή: skai.gr

