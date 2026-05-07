Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) έστειλε η Τουρκία, υποστηρίζοντας πως η συμφωνία Κύπρου - Αιγύπτου τον Μάρτιο για φυσικό αέριο, παραβιάζει τα δικαιώματα των τουρκοκυπρίων.

«Επιθυμώ να υπογραμμίσω το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι το νησί της Κύπρου και οι φυσικοί του πόροι, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων υδρογονανθράκων εντός και γύρω από αυτό, αποτελούν κοινή ιδιοκτησία του τουρκοκυπριακού λαού» αναφέρει η επιστολή.

Προσθέτει επίσης ότι ο τουρκοκυπριακός λαός έχει «ίσα δικαιώματα επί των εν λόγω πόρων», και τονίζει ότι «η συνεργασία οποιασδήποτε χώρας αποκλειστικά με την ελληνοκυπριακή πλευρά για ενδεχόμενη εξαγωγή φυσικού αερίου χωρίς τη συγκατάθεση του τουρκοκυπριακού λαού παραβιάζει τα νόμιμα και αναφαίρετα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων».

