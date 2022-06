Μικρή... παρηγοριά για την Γκισλέιν Μάξγουελ - Μεταφέρεται σε φυλακές τύπου «Disneyland»

To σωφρονιστικό ίδρυμα θα έχει δική του πίστα τρεξίματος, ένα γήπεδο μπέιζμπολ και ένα περιποιημένο γκαζόν με δέντρα

Σε φυλακές που λίγο-πολύ παραπέμπουν σε μέγεθος στη Disneyland θα μεταφερθεί για να εκτίσει την ποινή φυλάκισης της η Γκισλέιν Μάξγουελ.

Η σύντροφος του Τζέφρι Έπσταϊν πρώην επικεφαλής ενός γαλλικού πρακτορείου μοντέλων, καταδικάστηκε χθές σε 20 χρόνια κάθειρξης αφού κρίθηκε ένοχη για εγκλήματα σεξουαλικής φύσεως συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης νεαρών κοριτσιών.

Η 60χρονη φαίνεται πως θα πάρει μια βαθιά ανάσα ανακούφισης, αφού πριν βρισκόταν σε φυλακή-κολαστήριο στο Μπρούκλιν , όπου παρέμεινε για σχεδόν δύο χρόνια.

Η εγκατάσταση χαμηλής ασφάλειας στην οποία θα βρίσκεται από εδώ και στο εξής, θα διαθέτει ξεχωριστές φυλακές ανδρών και γυναικών, χρησιμοποιήθηκε ως έμπνευση για το φανταστικό σωφρονιστικό ίδρυμα Litchfield στη δραματική τηλεοπτική σειρά της φυλακής Orange Is The New Black.

«Αυτό το νέο σπίτι θα είναι ''σαν τη Disneyland'' σε σύγκριση με το Μπρούκλιν» λέει ο Justin Paperny, η εταιρεία του οποίου, συμβουλεύει high-profile πρόσωπα να αντιμετωπίσουν τη ζωή πίσω από τα κάγκελα.

Οι υποδομές της φυλακής είναι εντυπωσιακές καθώς έχει τη δική της πίστα τρεξίματος, ένα γήπεδο μπέιζμπολ και ένα περιποιημένο γκαζόν με δέντρα.

Πηγή: skai.gr

