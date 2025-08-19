Γιατί η πρώτη κυρία της Ουκρανίας έγραψε επιστολή στη Μελάνια Τραμπ

Κατά τη συνάντησή του τη Δευτέρα στο Οβάλ Γραφείο με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρέδωσε μια επιστολή με ευχαριστίες της Ουκρανής Πρώτης Κυρίας Ολένα Ζελένσκα προς τη Μελάνια Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η επιστολή είχε στόχο να ευχαριστήσει τη Μελάνια για την ευαισθητοποίησή της γύρω από την τύχη τουλάχιστον 19.500 παιδιών της Ουκρανίας που, όπως υποστηρίζει το Κίεβο, έχουν απαχθεί από τη Ρωσία μετά την πλήρη εισβολή του 2022.

Η Μελάνια Τραμπ είχε προηγουμένως αποστείλει δική της επιστολή στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, καλώντας τον να σκεφτεί τα παιδιά: «Προστατεύοντας την αθωότητα αυτών των παιδιών, δεν υπηρετείτε μόνο τη Ρωσία, υπηρετείτε την ανθρωπότητα».

Η επιστολή της Μελάνιας δεν αναφερόταν σε συγκεκριμένα παιδιά, αλλά είχε γενικό ανθρωπιστικό χαρακτήρα.

Το Σαββατοκύριακο, ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε μέσω κοινωνικών δικτύων την επιστολή της Μελάνια Τραμπ προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στην επιστολή της, η Μελάνια ανέφερε ότι κάθε παιδί ονειρεύεται «αγάπη, δυνατότητες και ασφάλεια από τον κίνδυνο».

«Κύριε Πούτιν, μπορείτε μόνος σας να αποκαταστήσετε το μελωδικό τους γέλιο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου τη Δευτέρα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η σύζυγός του «αισθάνεται πολύ έντονα» για το ζήτημα, έχει «μεγάλη αγάπη για τα παιδιά» και «μισεί να βλέπει να συμβαίνουν τέτοια πράγματα», προσθέτοντας ότι το ίδιο ισχύει και για άλλους πολέμους.

«Θα ήθελε πολύ να δει αυτόν τον πόλεμο να τελειώνει. Το λέει πολύ ανοιχτά, πολύ περήφανα, αλλά και με μεγάλη θλίψη, γιατί έχουν σκοτωθεί τόσοι πολλοί άνθρωποι», συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επαίνεσε τη Μελάνια Τραμπ για την προσοχή της σε «ένα από τα πιο επώδυνα και δύσκολα ζητήματα αυτού του πολέμου, την απαγωγή Ουκρανών παιδιών από τη Ρωσία».

«Εκτιμούμε βαθιά τη συμπόνια της», είπε, προσθέτοντας: «Το ζήτημα αυτό βρίσκεται στην καρδιά της ανθρωπιστικής τραγωδίας του πολέμου – τα παιδιά μας, οι διαλυμένες οικογένειες, ο πόνος του αποχωρισμού. Η φωνή της έχει σημασία και η φροντίδα της δίνει δύναμη σε αυτόν τον σκοπό».

Σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση, περίπου 19.500 παιδιά έχουν απελαθεί ή απομακρυνθεί βίαια από τα σπίτια τους προς τη Ρωσία ή σε ρωσοκρατούμενα εδάφη, με περίπου 1.500 να έχουν επιστραφεί.

Το 2023, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και της επιτρόπου του για τα δικαιώματα των παιδιών, Μαρία Λβόβα-Μπέλοβα, για τον παράνομο εκτοπισμό παιδιών. Η Ρωσία απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι μετέφερε τα παιδιά «για την προστασία τους» από τη ζώνη πολέμου.

Η επιστροφή των παιδιών αποτελεί κομβικό σημείο στη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας για την ειρήνη.

Μετά τη συνάντηση Ζελένσκι, Τραμπ και Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα: «Το ανθρώπινο κόστος αυτού του πολέμου πρέπει να τελειώσει. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε Ουκρανό παιδί που απήχθη από τη Ρωσία πρέπει να επιστρέψει στις οικογένειές του».

Η φον ντερ Λάιεν ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη «σαφή δέσμευσή του σήμερα να διασφαλίσει ότι αυτά τα παιδιά θα επανενωθούν με τους αγαπημένους τους».

Η ανάρτηση της φον ντερ Λάιεν ήρθε σε απάντηση σε ανάρτηση του ίδιου του Τραμπ, ο οποίος τόνισε ότι τα αγνοούμενα παιδιά σε όλο τον κόσμο είναι ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα τη Μελάνια.

Μιλώντας στο BBC από το Κίεβο, ο Βαλερίι Κρουτ, 72 ετών και παππούς τεσσάρων παιδιών, δήλωσε: «Απήγαγαν τόσα πολλά παιδιά που τώρα δεν έχουν ούτε πατρίδα ούτε γονείς. Όλοι οι Ουκρανοί νιώθουμε τον πόνο».

Η φοιτήτρια Σοφία Μουραβίτσκα, 19 ετών, σημείωσε ότι η αλληλογραφία των δύο πρώτων κυριών είναι «ένα σημάδι προόδου». «Τα παιδιά της Ουκρανίας είναι το μέλλον της χώρας», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

