Γεβγκένι Πριγκόζιν: Η Wagner δεν στρατολογεί νέα μέλη αυτή την περίοδο, αλλά ενδέχεται να το πράξει στο μέλλον Κόσμος 12:01, 31.07.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Εφόσον δεν αντιμετωπίζουμε ελλείψεις προσωπικού, δεν σκοπεύουμε να προχωρήσουμε σε νέα στρατολόγηση», δήλωσε ο Πριγκόζιν