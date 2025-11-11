Επιδρομή της Ουκρανίας με drones προκαλεί ζημιές σε πολιτική υποδομή στη Ρωσία

Επιδρομή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προκάλεσε ζημιές σε «πολιτική υποδομή» στην περιφέρεια Σαράταφ (νοτιοδυτικά) της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη.

Ukrainian attack drones just successfully struck Russia's Saratov oil refinery, setting the facility ablaze.



The refinery, owned and operated by Russia's Rosneft, processes about 7 million tons of crude oil per year. pic.twitter.com/9S9Qn45YfF November 10, 2025

«Όλες οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν αναπτυχθεί επιτόπου», ανέφερε ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσαργκίν μέσω Telegram.

