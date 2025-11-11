Λογαριασμός
Επιδρομή της Ουκρανίας με drones προκαλεί ζημιές σε πολιτική υποδομή στη Ρωσία - Βιντεο

«Όλες οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν αναπτυχθεί επιτόπου», ανέφερε ο περιφερειάρχης στην περιφέρεια Σαράταφ

Επιδρομή της Ουκρανίας με drones προκαλεί ζημιές σε πολιτική υποδομή στη Ρωσία

Επιδρομή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προκάλεσε ζημιές σε «πολιτική υποδομή» στην περιφέρεια Σαράταφ (νοτιοδυτικά) της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των τοπικών αρχών κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη.

«Όλες οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν αναπτυχθεί επιτόπου», ανέφερε ο περιφερειάρχης Ρομάν Μπουσαργκίν μέσω Telegram.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Επιδρομή μη επανδρωμένα αεροσκάφη
