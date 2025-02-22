Γερμανικές εκλογές: Το βλέμμα στη «μικρή αδελφή» Αυστρία

Αρκετές φορές στη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα στη Γερμανία ακούστηκε από πολιτικούς, κυρίως των Πρασίνων, αλλά και των Σοσιαλδημοκρατών η φράση «δεν θέλουμε γίνουμε Αυστρία», υπονοώντας όχι μόνο το γεγονός ότι στη γειτονική χώρα το ακροδεξιό FPÖ ήταν πρώτο κόμμα, αλλά και ότι σε κάποια φάση έδειχνε μια ανάσα πριν από το να εκλέξει στο πρόσωπο του Χέρμπερτ Κικλ τον πρώτο του καγκελάριο.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, τελικά αυτή η εξέλιξη έχει αποτραπεί και είναι άγνωστο αν και κατά πόσο θα επηρεάσει τις εξελίξεις στη«μεγάλη αδελφή Γερμανία». Ο γερμανικός Τύπος συνεχίζει να παρακολουθεί «από κοντά» τις εξελίξεις στη Βιέννη, καθώς είναι πιθανό ακόμα και σήμερα να ανακοινωθεί ότι ο Κρίστιαν Στόκερ του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος (ÖVP), ο Αντρέας Μπάμπλερ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPÖ) και η Μπεάτε Μάινλ-Ράιζινγκερ των φιλελεύθερων NEOS κατάφεραν να συμφωνήσουν για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.