Δυτική Όχθη: Ο ισραηλινός στρατός λέει πως κατέστρεψε πολλά κτίρια στην Τζενίν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως κατέστρεψε «πολλά κτίρια» στην Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, προκαλώντας τεράστιους στύλους μαύρου καπνού πάνω από την πόλη, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Στο πλαίσιο της επιχείρησης καταπολέμησης της τρομοκρατίας (…), ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε πριν από λίγο πολλά κτίρια στην Τζενίν, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως τρομοκρατικές υποδομές», ανέφερε ο στρατός, ο οποίος διεξήγαγε από τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή μια νέα στρατιωτική επιχείρηση σε αυτήν την περιοχή, προπύργιο παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων.

Σε πλάνα που προβλήθηκαν το απόγευμα διακρίνονται εκρήξεις να σημειώνονται σε περίπου 10 σημεία της περιοχής, απ’ όπου υψώνονται πυκνά σύννεφα καπνού πάνω από τις κατοικίες.

Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa έκανε λόγο για την καταστροφή 20 κτιρίων «στο ανατολικό τμήμα έπειτα από την τοποθέτηση εκρηκτικών». Ο διευθυντής του νοσοκομείου της Τζενίν, Ουισάμ Μπακάρ, δήλωσε στο Wafa ότι ορισμένα τμήματα του νοσοκομείου υπέστησαν ζημιές, χωρίς να αναφέρει θύματα.

Ο στρατός ανακοίνωσε νωρίς το πρωί μια στρατιωτική επιχείρηση σε περιοχές στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 2 ανθρώπους, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

