Ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στη Δανία, ένας συνιδρυτής της εταιρείας PayPal και παλιός φίλος του Ίλον Μασκ, ανέλαβε σήμερα καθήκοντα, εν μέσω πρωτόγνωρων εντάσεων ανάμεσα στις δύο χώρες συμμάχους στο ΝΑΤΟ, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει να πάρει τον έλεγχο της ημιαυτόνομης Γροιλανδίας.

Ο Κένεθ Χάουερι, ο οποίος κατά το παρελθόν είχε διατελέσει πρέσβης των ΗΠΑ στη Σουηδία, επέδωσε τα διαπιστευτήριά του στον βασιλιά Φρειδερίκο στο Ανάκτορο Κρίστιανμποργκ, στην Κοπεγχάγη, μαζί με τους νέους πρέσβεις από άλλες επτά χώρες.

Σε μια σύντομη συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους, ο Χάουερι δήλωσε πως μεταξύ των προτεραιοτήτων του θα είναι η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και των εμπορικών δεσμών και το να εργαστεί με τη Δανία στο θέμα των ανησυχιών ασφαλείας στην Αρκτική.

«Ανυπομονώ επίσης να συναντηθώ με τους ανθρώπους και να μάθω σχετικά με τις κουλτούρες του βασιλείου όπως και το να ταξιδέψω... μεταξύ άλλων στις Νήσους Φερόες και στη Γροιλανδία», επεσήμανε.

Οι σχέσεις μεταξύ των μακροχρόνιων συμμάχων, της Δανίας και των ΗΠΑ, δοκιμάζονται από τότε που ο Τραμπ εξέφρασε τη φιλοδοξία του να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, μιας δανέζικης περιοχής πλούσιας σε πόρους στην Αρκτική, επικαλούμενος ανησυχίες ασφαλείας.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν, σε μια επίσκεψη στη Γροιλανδία τον Απρίλιο, απευθύνθηκε στις ΗΠΑ, μιλώντας στα αγγλικά, δηλώνοντας πως «δεν μπορείς να προσαρτήσεις άλλη χώρα, ούτε καν προτάσσοντας ένα επιχείρημα σχετικά με την ασφάλεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

