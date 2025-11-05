ΥΠΕΣ Γαλλίας: 5 οι τραυματίες από την επίθεση με αυτοκίνητο στο νησί Ολερόν

Πέντε άτομα τραυμάτισε πριν συλληφθεί ο οδηγός που έπεσε εσκεμμένα πάνω σε πεζούς στο νησί Ολερόν στη δυτική Γαλλία, όπως δήλωσε το απόγευμα της Τετάρτης ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέ.

Η επίθεση διήρκεσε 35 λεπτά και δύο άτομα είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση, δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι ο δράστης αντιστάθηκε κατά της διάρκεια της σύλληψής του και προσπάθησε να πυρπολήσει το αυτοκίνητό του, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Ένας άνδρας 35 ετών, κάτοικος του Ολερόν, έπεσε εσκεμμένα με το όχημά του πάνω σε πεζούς και ποδηλάτες στην οδό που συνδέει το Ντολίς ντ' Ολερόν με το Σεν-Πιέρ ντ' Ολερόν», δήλωσε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αρνό Λαρέζ, εισαγγελέας στη Λα Ροσέλ.

Τη στιγμή της σύλληψής του, ο ύποπτος «φώναξε Αλάχ Ακμπάρ» (σ.σ.: ο θεός είναι μεγάλος), διευκρίνισε ο εισαγγελέας.

«Εντούτοις το κίνητρο δεν έχει επιβεβαιωθεί και διεξάγεται έρευνα για να προσδιορισθεί», πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι «στο στάδιο αυτό δεν έχει επιληφθεί» η εθνική αντιτρομοκρατική εισαγγελία (PNAT).

Ο ύποπτος είναι γνωστός για αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, διευκρίνισε, και τέθηκε υπό κράτηση για «απόπειρες δολοφονίας».

Ο 35χρονος «θέρισε εσκεμμένα» ανθρώπους «σε μήκος χιλιομέτρων», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην έρευνα.

Ο δήμαρχος του Ντολίς ντ' Ολερόν, ο Τιμπό Μπρεσκόφ, διευκρίνισε σε ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου ότι ο δράστης είναι κάτοικος του Σεν-Πιέρ ντ' Ολερόν.

Μία βοηθός βουλευτή της Εθνικής Συσπείρωσης είναι ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης. Πρόκειται για τη βοηθό του βουλευτή της Εθνικής Συσπείρωσης Πασκάλ Μαρκόφσκι, η οποία μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσε συνάδελφός της, εκπρόσωπος του κόμματος της Λεπέν, Λορ Λαβαλέ, σε ανάρτησή της στο X.

L’horreur sur l'île d’Oléron où un individu a « volontairement percuté » plusieurs vélos et piétons.



Aux proches des victimes, dont Emma, collaboratrice du député RN Pascal Markowsky évacuée en urgence absolue, nous adressons nos vives pensées. 🙏 — Laure Lavalette (@LaureLavalette) November 5, 2025

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ταξιδεύει στη Βραζιλία, μίλησε τηλεφωνικά με τον υπουργό Εσωτερικών. «Από το αεροσκάφος του με προορισμό τη Βραζιλία, ο Εμανουέλ Μακρόν παρακολουθεί την κατάσταση στο νησί Ολερόν» αναφέρει το περιβάλλον του προέδρου της Δημοκρατίας

BREAKING: Two people are in intensive care following a driver knocking down several people on the French island of Ile d'Oleron.



The mayor of Dolus-d'Oleron, told BFMTV the suspect, in his 30s, shouted "Allahu Akbar" (Arabic for God is Greatest) when he was detained pic.twitter.com/8wUvJDmSkY — Sky News (@SkyNews) November 5, 2025

Πηγή: skai.gr

