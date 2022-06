Γερμανία: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς μέσα σε ένα σουπερμάρκετ στην πόλη Σβάλνστατ

Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί μετά από πυροβολισμούς μέσα σε ένα σουπερμάρκετ στην Σβάλνστατ, μια μικρή πόλη κοντά βορειοανατολικά της Φρανκφούρτης, ανέφερε η αστυνομία με ανάρτηση στο twitter.

"Έχουν σταλεί ισχυρές δυνάμεις. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους" ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ένας μάρτυρας ανέφερε ότι είδε έναν άνδρα να ακολουθεί μια γυναίκα στο σουπερμάρκετ. Ο δράστης φέρεται να την πυροβόλησε και μετά να αυτοπυροβολήθηκε.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τις αρχές.

Aktueller #Polizeieinsatz in einem Einkaufsmarkt in der Wierastraße in #Schwalmstadt-Treysa!



Hinweise auf Gefahren für die Bevölkerung oder Unbeteiligte liegen derzeit nicht vor.



Der Bereich um den Discounter ist momentan weiträumig abgesperrt.



Weitere Infos folgen.