Περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν, «δέκα εκ των οποίων σοβαρά», από ανεμοστρόβιλο που έπληξε το Πάντερμπορν της δυτικής Γερμανίας, σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο ανεμοστρόβιλος προκάλεσε επίσης μεγάλες καταστροφές σε αυτήν την πόλη της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, που χτυπήθηκε σκληρά από την κακοκαιρία που σαρώνει τη Γερμανία και η οποία ξέσπασε ύστερα από ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Significant tornado (F2+) in Paderborn roughly 1 1/2h ago. Extremely impressive footage, one of the best I've ever seen for Germany. Looks to have been a stovepipe!#Unwetter #Tornado https://t.co/29XAwQWut3