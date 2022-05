Ο διάσημος αμερικανός ηθοποιός Ρίτσαρντ Γκιρ διέθεσε μια υπερπολυτελή κάμπριο Jaguar XK8 του 1999 από την συλλογή του για πώληση σε δημοπρασία, προκειμένου να βοηθηθούν οι δεινοπαθήσαντες από τον πόλεμο Ουκρανοί, η οποία πουλήθηκε έναντι του ποσού των 31.750 δολαρίων.

Αυτό αναφέρεται στην ιστοσελίδα δημοπρασιών Bring А Trailer, μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Richard Gere is with us!🇺🇦💪



Richard Gere has put up for auction his rare Jaguar car to help Ukrainians. This was reported by the auction platform Bring A Trailer.#SaveUkraineNow #SaveUkraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/tNNRD9JLId