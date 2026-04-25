Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Γερμανικές ναυτικές μονάδες, περιλαμβανομένων ενός ναρκαλιευτικού και ενός πλοίου διοίκησης και ανεφοδιασμού, θα αναπτυχθούν στη Μεσόγειο ως προετοιμασία για πιθανή αποστολή στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Η ανάπτυξη των πλοίων εξαρτάται από την επίτευξη βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός, την ύπαρξη νομικού πλαισίου βάσει του διεθνούς δικαίου και την έγκριση της γερμανικής κάτω βουλής, Μπούντεσταγκ.

Γερμανικές ναυτικές μονάδες θα αναπτυχθούν στη Μεσόγειο στο πλαίσιο προετοιμασίας για ενδεχόμενη ανάπτυξη στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο Γερμανος υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους.

Θα αναπτυχθούν ένα ναρκαλιευτικό καθώς και πλοίο διοίκησης και ανεφοδιασμού, δήλωσε ο Πιστόριους στην εφημερίδα Rheinische Post, σε σχόλιά του που δημοσιεύονται σήμερα. Δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς θα αναχωρήσουν τα πλοία.

Οι προϋποθέσεις για οποιαδήποτε ανάπτυξη περιλαμβάνουν μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός, ένα νομικό πλαίσιο βάσει του διεθνούς δικαίου και εντολή από την κάτω βουλή του γερμανικού κοινοβουλίου, την Μπούντεσταγκ, δήλωσε ο Πιστόριους.

Ο υπουργός επισημάνε τις ναυτικές δυνατότητες της Γερμανίας όσον αφορά τη ναρκαλιεία, λέγοντας πως η χώρα του διαδραματίζει παραδοσιακά ηγετικό ρόλο μέσα στο ΝΑΤΟ στον τομέα αυτό.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει δηλώσει πως η χώρα έιναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μια πολυεθνή αποστολή για την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ, κατά προτίμηση με τη συμμετοχή και των ΗΠΑ.

Η Γερμανία είναι έτοιμη να συνεισφέρει για να εξασφαλισθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ με επιχειρήσεις ναρκαλιείας και θαλάσσιας επιτήρησης, σύμφωνα με τον καγκελάριο Μερτς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

