Τηλεφωνική επικοινωνία υπήρξε μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ουκρανό ομόλογο του Αντρίι Σίμπιχα, ο οποίος σε ανάρτηση του στο Χ χαρακτήρισε καλή τη συνομιλία τους.

Εστιάσαν σε βήματα προς την επίτευξη ειρήνης μέσω δύναμης για την Ουκρανία και τον κόσμο. Ο υπουργός της Ουκρανίας δήλωσε ευγνώμων για την αμέριστη υποστήριξη της Ελλάδας. Μίλησαν επίσης για την πρωτοβουλία «Food from Ukraine» για να βοηθήσουν τις προσπάθειες ανάκαμψης της Συρίας.

Good call with Greek FM @GreeceMFA Giorgos Gerapetritis. We focused on steps towards achieving peace through strength for Ukraine and the world. Grateful for Greece's unwavering support. We also talked about the “Food from Ukraine” initiative to assist Syria’s recovery efforts. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 11, 2025

Πηγή: skai.gr

