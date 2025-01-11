Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Ουκρανό ομόλογό του Αντρίι Σίμπιχα - Τι συζήτησαν

Ο υπουργός της Ουκρανίας δήλωσε ευγνώμων για την αμέριστη υποστήριξη της Ελλάδας - Μίλησαν επίσης για την πρωτοβουλία «Food from Ukraine»

Γιώργος Γεραπετρίτης

Τηλεφωνική επικοινωνία υπήρξε μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ουκρανό ομόλογο του Αντρίι Σίμπιχα, ο οποίος σε ανάρτηση του στο Χ χαρακτήρισε καλή τη συνομιλία τους.

Εστιάσαν σε βήματα προς την επίτευξη ειρήνης μέσω δύναμης για την Ουκρανία και τον κόσμο. Ο υπουργός της Ουκρανίας δήλωσε ευγνώμων για την αμέριστη υποστήριξη της Ελλάδας. Μίλησαν επίσης για την πρωτοβουλία «Food from Ukraine» για να βοηθήσουν τις προσπάθειες ανάκαμψης της Συρίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία Γιώργος Γεραπετρίτης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark