Ισραήλ - όμηροι: Χιλιάδες απαιτούν συμφωνία - Μεγάλη διαδήλωση έξω από το κοινοβούλιο

Χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως γυναίκες ντυμένες στα λευκά, σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post, απέκλεισαν χθες δρόμο που οδηγεί στην Κνέσετ —το ισραηλινό κοινοβούλιο— στο πλαίσιο νέας κινητοποίησης με κεντρικό αίτημα να απελευθερωθούν οι όμηροι που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας για 421η ημέρα.

בשתיקה רועמת: ברגעים אלו משמרת 101 מול מצודת זאב בת"א, דורשים את החזרת הבנים והבנות הביתה וקוראים לחברי הליכוד להצטרף לדרישה לעסקת חטופים.



צילום: אפרת ספרן Efrat Safran pic.twitter.com/k4HWma1trb November 29, 2024

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκεια της εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, 97 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 34 εξ αυτών έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Διαδηλώσεις για τους ομήρους οργανώνονται κάθε εβδομάδα στο Ισραήλ, αλλά συνήθως γίνονται τα βράδια του Σαββάτου.

Στη χθεσινή κινητοποίηση κάλεσε οργάνωση που αυτοαποκαλείται Shift 101 («Βάρδια 101») κι οργανώνει «μη βίαιες» καθιστικές διαμαρτυρίες σε δρόμους που οδηγούν στην ισραηλινή Βουλή.

Today in the 🤍 of TLV outside @Likud_Party HQ, a silent, peaceful, women-led protest called "Mishmeret 101," or "Shift 101" in English.

The silence screams- Bring the remaining 101 hostages home. NOW 🎗️@bringhomenow @VivianBercovici pic.twitter.com/SV8a45OIFb — State of Tel Aviv (@StateofTLV) November 29, 2024

«Εμείς, οι μητέρες και οι συγγενείς των ομήρων (...) καλούμε όλες τις μητέρες και τους πατέρες, τις γυναίκες και τους άνδρες σ’ όλη τη χώρα να ενωθούν (...) για το σημαντικότερο για όλους μας — την επιστροφή των ομήρων. Ελπίζουμε», σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν από την ίδια ισραηλινή εφημερίδα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βασίζεται σε ακροδεξιά κι υπερσυντηρητικά θρησκευτικά κόμματα για την πολιτική του επιβίωση, παρατάξεις που απορρίπτουν οποιαδήποτε συμφωνία με τη Χαμάς.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

