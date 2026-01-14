Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των μαχητών που σκοτώθηκαν σε επεισόδια στη νότια Λωρίδα της Γάζας ανέρχεται σε έξι, αναθεωρώντας τον αρχικό απολογισμό της σύγκρουσης που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα. Το περιστατικό, σύμφωνα με το Ισραήλ, συνιστά «κατάφωρη παραβίαση» της ήδη εύθραυστης εκεχειρίας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του χθεσινού επεισοδίου (Τρίτη) εντοπίστηκαν έξι ένοπλοι δυτικά της Ράφα. Έπειτα από επιχειρήσεις και έρευνες στην περιοχή, επιβεβαιώθηκε πως Ισραηλινοί στρατιώτες τους σκότωσαν σε ανταλλαγή πυρών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στην κατοχή των νεκρών βρέθηκαν διάφορα όπλα.

Το βράδυ της Τρίτης, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι αναγνώρισε μαχητές κοντά σε θέσεις του στη δυτική Ράφα, προσθέτοντας πως άρματα μάχης άνοιξαν πυρ, ενώ πραγματοποιήθηκαν και αεροπορικά πλήγματα. Τότε έκανε λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς μαχητές.

❌ CEASEFIRE VIOLATION: 6 armed terrorists in the western Rafah area, adjacent to IDF troops deployed in southern Gaza, were identified.



Following identification, tanks arrived at the scene and fired at the terrorists. The terrorists fired at the soldiers, and an exchange of… — Israel Defense Forces (@IDF) January 13, 2026

Πηγή από τον τομέα ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι σημειώθηκαν ισραηλινά πυρά δυτικά της Ράφα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Η εύθραυστη εκεχειρία

Η κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου μετά από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Βάσει των όρων της, ο ισραηλινός στρατός αποσύρθηκε πίσω από τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», διατηρώντας ωστόσο τον έλεγχο σε πάνω από το ήμισυ της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της Ράφας.

Η εκεχειρία εξακολουθεί να δοκιμάζεται καθημερινά, με τα δύο μέρη να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις, ενώ η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή παραμένει οξεία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 447 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους 165 παιδιά. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει τον θάνατο τριών στρατιωτών.



Πηγή: skai.gr

