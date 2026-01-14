Υπό αδιανόητες συνθήκες προσπαθούν οι Ουκρανοί πολίτες να επιβιώσουν στο Κίεβο, μέσα στο καταχείμωνο, χωρίς να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα και νερό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, άμαχοι βρίσκουν καταφύγιο σε βαγόνια τρένων, τα οποία έχουν αναμμένες τις μηχανές τους χωρίς να κινούνται, καθώς το χιόνι πέφτει ασταμάτητα. Δεκάδες άνθρωποι που δεν έχουν στα σπίτια τους ρεύμα και νερό έχουν βρει καταφύγιο εκεί, για να επιβιώσουν.

«Είναι χειμώνας και κάνει αρκετά κρύο έξω», λέει στο BBC μια μητέρα, η Αλίνα, ενώ η θερμοκρασία αυτή την εβδομάδα στο Κίεβο έφτασε τους -19 °C. «Ζω σε ένα καινούργιο κτίριο στον 17ο όροφο, αλλά δεν έχουμε ασανσέρ, ηλεκτρικό ρεύμα ούτε νερό», αναφέρει, ενώ δίπλα της έχει τον γιο της, που παίζει με τα παιχνίδια του.

Και η κόρη της κάνει παρέα με τους φίλους της στα βαγόνια, την ώρα που ο σύζυγός της εργάζεται όλη τη μέρα σε ένα εργοστάσιο.

Η ίδια νιώθει ανακούφιση που υπάρχουν τα τρένα για να τους προστατέψουν από το πολικό ψύχος και τις νυχτερινές ρωσικές επιθέσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι εκμεταλλεύεται σκόπιμα τον σκληρό χειμώνα για να στοχεύσει σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Κάτοικοι εγκαταλείπουν προσωρινά το Κίεβο, μετά από παρότρυνση του δημάρχου

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, πρότεινε αυτή την εβδομάδα ένα αμφιλεγόμενο μέτρο: να εκκενώσουν την πρωτεύουσα οι κάτοικοι. Η Ρωσία εκμεταλλεύτηκε αυτή τη δήλωση και την εξέλαβε ως ένδειξη παραίτησης και ηττοπάθειας. Ωστόσο, παρά τις προφανείς δυσκολίες, οι περισσότεροι κάτοικοι του Κιέβου δηλώνουν πως θα αντέξουν.

Το BBC συνάντησε ακόμη μια οικογένεια, τη Γιούλια Μιχαϊλούκ, τον Ιγκόρ Χοντσάρουκ και τον ενός έτους γιο τους, Μαρκιάν, που ζεσταίνουν τούβλα σε μια γκαζιέρα για να θερμανθεί το μικρό τους διαμέρισμα.

Το διαμέρισμα στο οποίο μένουν βρίσκεται σε ένα παλιό συγκρότημα διαμερισμάτων της σοβιετικής εποχής, στην ανατολική όχθη του Δνείπερου, και είναι μια προσωρινή λύση, καθώς το σπίτι τους υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης τον περασμένο Αύγουστο.

«Σήμερα είχαμε ηλεκτρικό ρεύμα για περίπου τέσσερα λεπτά», αναφέρει ο Ιγκόρ. «Όλοι οι σταθμοί φόρτισης και οι φορτιστές μας έχουν εξαντληθεί», σημειώνει.

«Για πρώτη φορά μετά από καιρό έχουμε κανονικό χειμώνα στην Ουκρανία», λέει η Γιούλια. «Με αυτό το ψύχος, από -12 έως -16 βαθμούς, και χωρίς θέρμανση, το διαμέρισμα κρυώνει πολύ γρήγορα».

Οι μεγάλες μπαταρίες που αγόρασε το ζευγάρι, όπως και πολλοί κάτοικοι της πόλης, για να τις φορτίζουν όταν επιστρέφει το ρεύμα, δεν έχουν καμία χρησιμότητα όταν πρόκειται για συσκευές θέρμανσης, επειδή εξαντλούνται πολύ γρήγορα.

Προς το παρόν, η μόνη λύση είναι να ντύνουν το μωρό με πολλά στρώματα ρούχων, αλλά η Γιούλια λέει ότι το Σαββατοκύριακο θα ακολουθήσουν την έκκληση του δημάρχου και θα φύγουν προσωρινά από το Κίεβο, στο σπίτι των γονιών της έξω από την πόλη.

Η ενεργειακή κρίση δεν είναι ο μόνος λόγος για να μετακομίσουν. Ακριβώς απέναντι από την αυλή του προσωρινού σπιτιού τους έγινε πρόσφατα ρωσική επίθεση με drone, χτυπώντας μια πολυκατοικία και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά σπίτια.

Τα προβλήματα στο Κίεβο είναι πολλά. Η πόλη έχει δεχτεί πολλές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές σε κατοικίες αλλά και κρίσιμες υποδομές και η έλλειψη ρεύματος επηρεάζει εκατομμύρια κατοίκους.

Ο χειρότερος χειμώνας

Ο Κλίτσκο δήλωσε ότι οι επιθέσεις της Δευτέρας το βράδυ προκάλεσαν τη χειρότερη διακοπή ρεύματος που έχει γνωρίσει η πόλη μέχρι σήμερα και ότι την Τρίτη περισσότερα από 500 κτίρια κατοικιών παρέμεναν χωρίς ρεύμα.

«Σε σύγκριση με όλους τους προηγούμενους χειμώνες, η κατάσταση τώρα είναι η χειρότερη», δήλωσε η Ολένα Παβλένκο, πρόεδρος του think tank DiXi Group με έδρα το Κίεβο.

«Κάθε φορά είναι πιο δύσκολο να ανακάμψουμε. Όλα είναι καλυμμένα με πάγο και οι επισκευές καλωδίων και δικτύων είναι τώρα δύο έως τέσσερις φορές πιο περίπλοκες», σημειώνει.

Όλο το 24ωρο και σε όλη την πόλη, μηχανικοί από ιδιωτικές εταιρείες ενέργειας και οι δημοτικές αρχές επισκευάζουν σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν πληγεί από ρωσικές επιθέσεις ή εγκαταστάσεις που έχουν επηρεαστεί έμμεσα από αυτές.

Οι δημοτικές αρχές έχουν ζητήσει επανειλημμένα από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μην χρησιμοποιούν συσκευές υψηλής κατανάλωσης ενέργειας, επειδή καταναλώνουν πολύ ρεύμα και, όταν επανέρχεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η αύξηση της ζήτησης προκαλεί κατάρρευση του συστήματος.

Ωστόσο, ο υπεύθυνος μηχανικός παραδέχτηκε ότι πρόκειται για προσωρινή λύση.

«Θα χρειαστούν πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε κυριολεκτικά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο εξοπλισμός λειτουργεί κυριολεκτικά στα όρια, ώστε τουλάχιστον οι κάτοικοι να έχουν φως», λέει.

Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, είναι δύσκολο να βρει κανείς κάποιον στην Ουκρανία που να μην έχει επηρεαστεί άμεσα από τη σύγκρουση.

Ο 11χρονος Στανισλάβ πηγαίνει στο τρένο να ζεσταθεί, να συναντήσει φίλους και να φορτίσει το κινητό του. Όπως αναφέρει στο βρετανικό μέσο, το σπίτι του είναι πολύ κρύο και πρόσφατα δεν είχαν ρεύμα για 36 ώρες.

Ο ανήλικος θυμάται την πρώτη μέρα του πολέμου, πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, όταν είδε μια «φωτεινή σφαίρα» στον ουρανό, καθώς η Ρωσία εξαπέλυε επιθέσεις. Αυτό τον καιρό, τον κρατά ξύπνιο τα βράδια η απειλή των ρωσικών drones.

«Όταν ακούω κάτι να πετάει, είναι πραγματικά τρομακτικό, γιατί δεν ξέρεις αν θα εκραγεί τώρα ή αν θα περάσει και θα επιβιώσεις», περιγράφει. «Ξεχνώ τις εποχές που δεν υπήρχε πόλεμος, δεν θυμάμαι εκείνες τις στιγμές – η ζωή είναι δύσκολη», λέει ο 11χρονος.

Στο τρένο υπάρχουν άνθρωποι όλων των ειδών που αναζητούν ζεστασιά, άνεση ή συντροφιά. Μια ηλικιωμένη αναφέρει πως η ταλαιπωρία της δεν συγκρίνεται με αυτή των στρατιωτών στο μέτωπο.

Πριν ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση, ήχησε ο συναγερμός για αεροπορική επιδρομή στα κινητά τηλέφωνα και ο ελεγκτής του τρένου έδωσε διαταγή να εκκενώσουν και κατηύθυνε τον κόσμο σε ένα καταφύγιο, περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά. Πολλοί επέστρεψαν στα σπίτια τους, στο κρύο, και άλλοι λένε πως θα ξαναπάνε στο τρένο την επόμενη ημέρα.

Οι κάτοικοι του Κιέβου είναι γενναίοι. Αλλά αυτό που φοβούνται περισσότερο δεν είναι ο χειμώνας και η ενεργειακή κρίση, αλλά ότι δεν θα τελειώσει ο πόλεμος και οι απώλειες.

