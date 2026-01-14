Η Κίνα κατέγραψε το 2025 εμπορικό πλεόνασμα ρεκόρ σχεδόν 1,2 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, παρά τη σημαντική υποχώρηση των συναλλαγών της με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο.

Οι εξαγωγές, ένας από τους κινητήρες της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο και μία από τις μεγάλες πηγές ανησυχίας πολλών εταίρων της, αυξήθηκαν πέρυσι κατά 5,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας των Τελωνείων.

Οι εισαγωγές, από την πλευρά τους, παρέμειναν σταθερές.

Όμως οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 20% σε δολάρια μέσα σε ένα έτος. Οι εισαγωγές μειώθηκαν επίσης, υποχωρώντας κατά 14,6%, δηλαδή οι συναλλαγές μειώθηκαν συνολικά κατά 18,7%.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας των Τελωνείων Γουάνγκ Τζουν εξέφρασε την ικανοποίησή του ενώπιον του Τύπου για το γεγονός ότι ο συνολικός όγκος των συναλλαγών της Κίνας κατέγραψε το 2025 «νέο ιστορικό ρεκόρ», αυξανόμενος κατά 3,8% σε ένα χρόνο σε γιουάν (3,2% σε δολάρια).

Ο Γουάνγκ Τζουν αναφέρθηκε στις εμπορικές εντάσεις που σηματοδότησαν το 2025.

«Ορισμένες χώρες πολιτικοποίησαν τα εμπορικά ζητήματα και περιόρισαν τις εξαγωγές τεχνολογιών αιχμής προς την Κίνα. Χωρίς αυτό, θα είχαμε κάνει περισσότερες εισαγωγές», είπε.

Το 2026, η κινεζική αγορά «θα ανοίξει περισσότερο» και «θα συνεχίσει να αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για ολόκληρο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

