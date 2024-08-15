Γάζα: Πατέρας θρηνεί τη γυναίκα του και τα νεογέννητα δίδυμα παιδιά τους σε βομβαρδισμό

Παλαιστίνιος πατέρας έχασε τα νεογέννητα παιδιά του, τη σύζυγό του και την πεθερά του σε βομβαρδισμό των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, έκαναν γνωστό πηγές στο νοσοκομείο Αλ Ακσά.

Εκπρόσωπος του νοσοκομείου επιβεβαίωσε πως διακομίστηκαν εκεί τα πτώματα νέας, δυο νηπίων και μεγαλύτερης γυναίκας, νωρίς το πρωί προχθές Τρίτη.

Το σπίτι τους στη Ντέιρ αλ Μπάλα χτυπήθηκε σε ισραηλινή επιχείρηση.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις περιορίστηκαν να αναφέρουν πως δεν είναι ενήμερες για το συμβάν.

Ο πατέρας, ο Μοχάμεντ Αμπού αλ Κουμσάν, δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι τα δίδυμα γεννήθηκαν το Σάββατο.

Την Τρίτη, βγήκε από το σπίτι για να πάει στο ληξιαρχείο, προκειμένου να εκδοθούν πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών.

Συγγενής του τηλεφώνησε για να του πει ότι η σύζυγός του, τα παιδιά τους και η πεθερά του σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό όσο απουσίαζε.

«Γιατί βομβάρδισαν το σπίτι ενώ γνώριζαν πως είμαστε άμαχοι;», διερωτήθηκε ο αλ Κουμσάν.

Η σύζυγός του ήταν γιατρός. Εργαζόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προτού επιστρέψει στη Λωρίδα της Γάζας.

«Μου τα πήραν όλα: το σπίτι μου, την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου και τα δυο παιδιά μας. Πώς θα ζήσω τώρα;», συνέχισε.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός του Ισραήλ τόνισε ότι πλήττει «μόνο» στρατιωτικούς στόχους στη Λωρίδα της Γάζας και «λαμβάνει πολλά μέτρα για να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να πάθουν κακό άμαχοι».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του θυλάκου, όπου κυβερνά η Χαμάς από το 2007, στον πόλεμο που ξέσπασε στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 39.965 άνθρωποι κι έχουν τραυματιστεί άλλοι 92.294.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, μετά την επίθεσή της σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.198 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Καθώς ο αριθμός των απωλειών στις τάξεις των αμάχων γίνεται ολοένα βαρύτερος και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας χαρακτηρίζεται καταστροφική, οι διεθνείς επικρίσεις για τον τρόπο που διεξάγει τον πόλεμο το Ισραήλ εντείνονται, όπως και οι εκκλήσεις να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

