Η μεγάλη ημέρα έφτασε. Σήμερα στις 4.30 το απόγευμα ώρα Ιταλίας, οι πύλες της Καπέλα Σιξτίνα πρόκειται να κλείσουν και οι 133 εκλέκτορες καρδινάλιοι θα αρχίσουν να ψηφίζουν για την ανάδειξη του 267ου Ποντίφικα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Αφού βέβαια ακουστεί πρώτα η γνωστή λατινική φράση «extra omnes», δηλαδή «έξω όλοι», και υπάρξει η απόλυτη βεβαιότητα ότι οι καρδινάλιοι είναι εντελώς απομονωμένοι, χωρίς να μπορούν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικών συσκευών για να επικοινωνήσουν με τον υπόλοιπο κόσμο.

Σήμερα το πρωί, συμμετείχαν όλοι τους στον Άγιο Πέτρο στη Λειτουργία «Pro eligendo romano pontifice» υπέρ της εκλογής του νέου Πάπα.

Επικρατέστερα ονόματα για τη διαδοχή

Σύμφωνα με τα όσα διέρρευσαν τις περασμένες ημέρες, «φαβορί» παραμένει ο Ιταλός καρδινάλιος και επί δώδεκα χρόνια πρωθυπουργός του Βατικανού Πιέτρο Παρολίν. Ήταν στενός συνεργάτης του Φραγκίσκου, αλλά θεωρείται σε θέση να συμπεριλάβει στη διοίκηση της Καθολικής Εκκλησίας και κληρικούς, οι οποίοι δεν είναι αμιγώς προοδευτικής κατεύθυνσης.

Παράλληλα, μεγάλες πιθανότητες εκλογής, μεταξύ των άλλων, θεωρείται ότι συγκεντρώνουν ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα και ο Φιλιππινέζος καρδινάλιος Λουίς Τάγκλε. Μετριοπαθέστερος, με μεγάλη πείρα στον διαθρησκειακό διάλογο ο πρώτος, πιο πιστός στη γραμμή του Αργεντινού εκλιπόντα Ποντίφικα ο δεύτερος.

Όλα αυτά όμως θα μπορούσαν να ανατραπούν κατά τη διάρκεια του κονκλαβίου, αφού μάλιστα γνωστό ιταλικό ρητό μας υπενθυμίζει ότι «όποιος εισέρχεται στη Σιξτίνα ως φαβορί να εκλεγεί Πάπας, τελικά βγαίνει από την αίθουσα ως απλός καρδινάλιος».

Πολλοί διερωτώνται πόσο θα διαρκέσει η διαδικασία εκλογής του επόμενου Αγίου Πατέρα των Καθολικών. Μια λογική πρόβλεψη, δεδομένων των προηγούμενων κονκλαβίων, θα ήταν δύο με τρεις ημέρες. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, όλα θα εξαρτηθούν από το πόσο γρήγορα θα επιτευχθούν οι αναγκαίες συγκλίσεις.

Οι Ευρωπαίοι καρδινάλιοι είναι περισσότεροι, δηλαδή 53, αλλά φέρονται να είναι αρκετά διχασμένοι. Οι Ασιάτες είναι συμπαγέστεροι, αλλά δεν ξεπερνούν τους 23. Οι δε συντηρητικοί, περίπου 20, δεν είναι σε θέση να εκλέξουν Ποντίφικα, αλλά μπορεί να προσφέρουν την υποστήριξή τους σε κάποιο από τα «φαβορί».

Χρειάζεται λίγη υπομονή και πίστη στο ότι, όπως λέει η Εκκλησία της Ρώμης, το Άγιο Πνεύμα θα φωτίσει τους εκλέκτορες, ώστε να κάνουν τη σοφότερη και χρησιμότερη επιλογή.

Πηγή: Deutsche Welle

