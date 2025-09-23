Χόλιγουντ και Παλαιστίνη: Διάσημοι υψώνουν τη φωνή τους για τη Γάζα και μιλούν ανοιχτά για γενοκτονία

Τον τελευταίο χρόνο, το Χόλιγουντ βιώνει μια αλλαγή, όπως και η Αμερική. Ενώ η χώρα μπορεί να φαίνεται συντηρητική, η Καλιφόρνια παραμένει το πιο δημοκρατικό προπύργιό της και το Λος Άντζελες κινείται με αξιοσημείωτη ελευθερία, το Χόλιγουντ συχνά κινείται κάπου ανάμεσα στα δύο.

Μερικές φορές, πρωτοστατεί στην αφήγηση ιστοριών, ανταποκρινόμενο στον ρόλο του ως το μεγάλο θέατρο του κόσμου. Αλλά άλλες φορές, αγωνίζεται να προχωρήσει, βαρυφορτωμένο από διάφορες δυνάμεις - συχνά οικονομικές - που το κρατούν πίσω. Γι’ αυτό είναι τόσο ενδιαφέρον να δούμε πώς αντέδρασε στις πρόσφατες εκφράσεις οργής για τη γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα: καθόλου. Και αυτό είναι εντυπωσιακό.

Πριν από λίγες ημέρες, πάνω από 4.500 ηθοποιοί υπέγραψαν μια ισχυρή δήλωση με την οποία ζητούσαν ειρήνη στην Παλαιστίνη, χρησιμοποιώντας «σκληρή» γλώσσα όπως «σιωπή, ρατσισμός και απάνθρωπη μεταχείριση». Είναι αλήθεια ότι ήταν μια τεράστια ομάδα, πολύ μεγάλη για να αντιμετωπίσει ατομικές κατηγορίες ή αντίποινα. Υπάρχουν, όμως, και δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ σήκωσε τη γροθιά του και φόρεσε μια κεφίγια στο κόκκινο χαλί των βραβείων Emmy, αναμφισβήτητα μία από τις τρεις κορυφαίες τελετές απονομής βραβείων στο σύστημα του Χόλιγουντ. Δεν δίστασε να πει σε όποιον ήθελε να ακούσει ότι αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι γενοκτονία, χωρίς αμφιβολία. Καθόταν μάλιστα στην πρώτη σειρά του Peacock Theater ως υποψήφιος, επιδεικνύοντας περήφανα την κεφίγια του.

Ο Μπαρδέμ, αν και ξένος χωρίς τοπική προφορά, δεν είναι ασήμαντη προσωπικότητα στον κλάδο: έχει υποψηφιότητα για Όσκαρ τέσσερις φορές (κερδίζοντας μία) και έχει εμφανιστεί σε ταινίες-καλτ καθώς και σε blockbusters.

Επιπλέον, η Χάνα Αϊνμπίντερ (Hannah Einbinder), μια ανερχόμενη τηλεοπτική σταρ χάρη στη σειρά «Hacks», βραβευμένη και -κυρίως- εβραϊκής καταγωγής, ανέβηκε στη σκηνή των βραβείων και φώναξε «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Και τι συνέβη; Παραδόξως, τίποτα.

Οι φωνές που σπάνε τη σιωπή

Οι λόγοι για αυτή τη σιωπή είναι πολλοί, αλλά όχι λιγότερο εντυπωσιακοί. Το Χόλιγουντ είναι μια σαφώς φιλοϊσραηλινή βιομηχανία, με εκατοντάδες ανώτατα στελέχη, σεναριογράφους, σκηνοθέτες και ηθοποιούς που ασπάζονται την εβραϊκή θρησκεία και δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς. Αλλά είναι, επίσης, μια βιομηχανία συνδεδεμένη με τον ευρύτερο κόσμο, που έχει επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω της. Πριν από δύο χρόνια, οι χειρονομίες και τα λόγια του Μπαρδέμ και της Αϊνμπίντερ εκείνο το βράδυ θα τους είχαν κοστίσει, τουλάχιστον, μια επίπληξη από τους ατζέντες τους, αν όχι την απώλεια ενός ρόλου ή ακόμα και μέρους (ή όλης) της καριέρας τους. Αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Οι δηλώσεις τόσο του ΟΗΕ όσο και ανεξάρτητων οργανώσεων που αναφέρουν ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα είναι κάτι που ούτε το Χόλιγουντ δεν μπορεί να αγνοήσει. Πριν από δύο χρόνια, μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς, όποιος τολμούσε να ασκήσει κριτική στο Ισραήλ αντιμετώπιζε αμήχανη σιωπή ή ακόμα και άμεση απόλυση. Όχι πια.

Τότε, αυτό συνέβη στη Μάχα Ντακίλ, ένα όνομα πιθανώς άγνωστο εκτός του κλάδου, αλλά με μεγάλη επιρροή εντός αυτού. Η Ντακίλ είναι ατζέντισσα ταλέντων στη CCA, μία από τις κορυφαίες εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πελάτες όπως ο Τομ Κρουζ, η Νάταλι Πόρτμαν, η Αν Χάθαγουεϊ και η Ρις Γουίτερσπουν.

Μόλις δύο εβδομάδες μετά τις επιθέσεις της Χαμάς, δημοσίευσε ένα σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη σύγκρουση. Λίγες ώρες αργότερα, αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση της στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας και ως συνδιευθύντρια του τμήματος κινηματογράφου. Είχε απλώς αναδημοσιεύσει μερικές φωτογραφίες στις ιστορίες της στο Instagram, μαζί με ένα μήνυμα σε μία από αυτές: «Τι είναι πιο σπαρακτικό από το να είσαι μάρτυρας γενοκτονίας; Να είσαι μάρτυρας της άρνησης ότι συμβαίνει γενοκτονία». Διέγραψε τις αναρτήσεις και ζήτησε συγγνώμη, εκφράζοντας τη λύπη της για «τον πόνο που προκάλεσε» και ευχαριστώντας τους «Εβραίους φίλους και συναδέλφους» της που της επισήμαναν «τις συνέπειες» του μηνύματός της και την ενημέρωσαν. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.

Αντίθετα, πριν από λίγους μήνες, τον Μάρτιο, η ισραηλινή ηθοποιός Γκαλ Γκαντότ (Gal Gadot) έλαβε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας. Προηγουμένως είχε δώσει συνέντευξη στο «Variety», στην οποία εξέφρασε την υποστήριξή της προς το κράτος του Ισραήλ. «Είμαι υπέρ της ανθρωπότητας και ένιωσα ότι έπρεπε να υπερασπιστώ τους ομήρους», είπε, εξηγώντας ότι είναι δύσκολο «για τους ανθρώπους να εκφράζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή υπάρχει μίσος και θυμός».

Το Χόλιγουντ έχει «γιορτάσει» το Ισραήλ σε πολλές περιπτώσεις. Όταν το Ισραήλ ιδρύθηκε το 1948, διοργανώθηκε μια τεράστια γιορτή στο υπαίθριο θέατρο Hollywood Bowl, χωρητικότητας 17.000 θεατών. Και μετά τον «Πόλεμο των Έξι Ημερών» τον Ιούνιο του 1967, διοργανώθηκε μια συγκέντρωση στην οποία παρευρέθηκαν όλοι: από την Μπάρμπρα Στρέιζαντ μέχρι τον Ρόναλντ Ρίγκαν, ο οποίος μίλησε στο πλήθος. Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων του Οκτωβρίου 2023, ήταν συνηθισμένο να βλέπεις τη μεγάλη πράσινη έκταση στο κέντρο του Μπέβερλι Χιλς καλυμμένη με εκατοντάδες ισραηλινές σημαίες και πολλά αυτοκίνητα να τις φέρουν περήφανα μαζί με την αμερικανική σημαία. Η εικόνα πλέον δεν είναι ίδια και η ιστορία έχει αλλάξει…

Το Χόλιγουντ δεν φαίνεται να ανησυχεί. Δεν υπάρχουν ατζέντες ή ατζέντισσες πλέον που να τρέμουν για τις δημόσιες θέσεις των ηθοποιών τους, ούτε έργα που να ακυρώνονται. Σε μια χώρα, όπου η ελευθερία του λόγου περιορίζεται όλο και περισσότερο, μια χούφτα καλλιτέχνες που εκφράζουν την αντίθεσή τους σε μια γενοκτονία που έχει αφήσει 65.000 νεκρούς δεν προκαλεί σήμερα μεγάλη αναστάτωση.

Σε μια εποχή όπου η πληροφορία τρέχει με καταιγιστικούς ρυθμούς, η φωνή των καλλιτεχνών έχει βαρύτητα. Όταν, λοιπόν, αυτή η φωνή επιλέγει να στραφεί προς την Παλαιστίνη, να υψωθεί ενάντια στη σιωπή, να μποϊκοτάρει δομές που θεωρεί ότι συνεργούν σε αδικία, τότε δεν έχουμε απλώς ένα κίνημα, έχουμε ένα νέο πολιτιστικό ήθος. Όπως είχε πει ο Bertolt Brecht: «Όποιος δεν μιλάει, δεν σημαίνει ότι δεν λέει τίποτα. Σημαίνει ότι συναινεί». Και στο Χόλιγουντ του σήμερα, η συναίνεση δεν είναι πλέον αυτονόητη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.