Γάλλος ΥΠΕΞ: Το Παρίσι θα ανοίξει προξενείο στη Γροιλανδία στις 6 Φεβρουαρίου

«Η επίθεση εναντίον ενός άλλου μέλους του ΝΑΤΟ δεν θα είχε νόημα, θα ήταν μάλιστα αντίθετη στα συμφέροντα των ΗΠΑ», υπογράμμισε ο Ζαν- Νοέλ Μπαρό

Jean-Noël Barrot

Η Γαλλία θα εγκαινιάσει ένα προξενείο στη Γροιλανδία στις 6 Φεβρουαρίου μια κίνηση που σχεδίαζε το Παρίσι από πέρυσι, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν- Νοέλ Μπαρό, εν μέσω των πιέσεων που ασκεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να σταματήσουν να εκβιάζουν τη Γροιλανδία και να δηλώνουν ότι θέλουν να αναλάβουν τον έλεγχο της αυτόνομης αυτής δανέζικης περιοχής», πρόσθεσε ο Μπαρό στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

«Η επίθεση εναντίον ενός άλλου μέλους του ΝΑΤΟ δεν θα είχε νόημα, θα ήταν μάλιστα αντίθετη στα συμφέροντα των ΗΠΑ (…) οπότε αυτός ο εκβιασμός πρέπει προφανώς να σταματήσει», υπογράμμισε ο Γάλλος υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

